Periodista de Mega responde a críticas por tener tatuajes en sus brazos

Los usuarios de las redes sociales respaldaron a la periodista de Mega, Francisca Gómez, luego de una serie de críticas que recibió por tener tatuajes en sus brazos.

Una de esas críticas, realizada en X (Twitter), la trató de “ordinaria”.

“Quien esta ordinaria de @meganoticiascl ? Creerá que se ve bien con tanto tatuaje?”, escribió la persona en “X”.

Quien esta ordinaria de @meganoticiascl ? Creerá que se ve bien con tanto tatuaje? pic.twitter.com/XSn4fIhyhc — Carito (@CaritOROIII) December 26, 2023

La periodista usó la misma red social para responder: “Hola, soy Fran. 35 años, madre hace 7, periodista hace 10, premiada recientemente por la universidad jesuita donde estudié”, dijo.

“Soy hija de padres profesionales (aún casados por si le importa, Carito). Sí, encuentro que me veo bien y no, no me importa la opinión del resto :)”, agregó.