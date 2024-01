Tecnología y género: las mujeres presentes en la inteligencia artificial

Desde el 15 al 20 de enero se llevará a cabo el Congreso Futuro 2024 en el Centro Cultural Ceina, iniciativa impulsada por el Senado y que en esta edición aborda el tema de la inteligencia artificial (IA) con su edición “¿IAhora qué hacemos?”, reuniendo a más de 100 expositoras y expositores, de las cuales 44 son mujeres. De estas, 18 son chilenas, que van desde científicas y biólogas hasta cineastas.

La temática de este año del Congreso plantea los avances tecnológicos que han ocurrido debido a la inteligencia artificial, poniendo sobre la mesa el impacto y los desafíos que presenta para la humanidad. Con esto, se abre el debate de las implicancias éticas y cómo influye en aspectos como lo son el género, ya sea incidiendo en las oportunidades o brechas existentes, como en la integridad de mujeres y niñas.

Las 18 expositoras chilenas hablarán de diversos temas enfocados en sus disciplinas. Gran parte de las charlas estarán ligadas a las ciencias, proponiendo soluciones sustentables, la preservación de ecosistemas o el desarrollo de tecnologías. A su vez, el factor social también estará presente, con conversaciones sobre el cuidado de la salud mental, la educación y la ética.

En la edición de este año, bajo el marco “Expositoras para entender el mundo” expondrán cuatro mujeres chilenas, entre las cuales se encuentra Marcela Ruiz, bióloga marina que presentará el tema “Acústica submarina: ¿qué nos dicen las profundidades sobre biodiversidad?”.

Marcela se destaca por ser experta en tecnología I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y abogar por la conservación marina. Cree que todo lo que contiene el desarrollo de la IA en las distintas áreas del conocimiento es una oportunidad inmensa para que las mujeres se inserten en el campo del desarrollo y el análisis, además de crear soluciones que utilicen IA.

“Lo relevante para no incrementar la brecha de género es que las mujeres participen en la toma de decisiones y en el desarrollo de la IA. Si las mujeres no estamos presentes el sesgo incrementará” destacó Marcela, quien enfatizó en la importancia de la perspectiva de género en torno a la IA.

Para la bióloga marina, uno de los potenciales riesgos que surgen con el auge de la IA es “no estar y no ser parte. Si nosotras no participamos de estos desarrollos y del mundo actual, donde la IA está sí o sí siendo parte, vamos a crear más brecha, no estaremos en la toma de decisiones y habrá un sesgo de género respecto de los avances en esta materia”.

Sin embargo, agregó que para combatir estas amenazas debe haber una participación activa en esta área del conocimiento, con más mujeres presentes en las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en las materias que integran la inteligencia artificial “siendo parte no solo desde la academia y la investigación, sino también desde las empresas y emprendimientos de base científica y tecnológica, y por supuesto, en otros espacios que tienen que ver con la política, la gobernanza y la toma de decisiones” enfatizó.

Algunas organizaciones, por su parte, se han percatado de los dilemas éticos que aparecen con el desarrollo de la inteligencia artificial, que van desde los sesgos de género presentes en ella, hasta los usos indebidos que se le pueden dar. Por lo mismo, en abril del 2023 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lanzó la plataforma colaborativa “Women4Ethical AI”, como una manera de promover la igualdad de género en este ámbito.

Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco expresó que “La tecnología de inteligencia artificial aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, pero sin unas barreras éticas corre el riesgo de reproducir los prejuicios y la discriminación del mundo real, alimentar las divisiones y amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Por lo mismo, se crean diversas organizaciones que buscan, ya sea abolir o disminuir, las amenazas que se presentan con el desarrollo de estas tecnologías. En Chile, existe la Asociación Chilena de Mujeres en la Inteligencia Artificial, la cual está enfocada en inspirar a las mujeres de todas las generaciones del país a seguir carreras en el campo de la IA.

Marcela, que forma parte de dicha asociación, se refirió a los lineamientos éticos a los que enfrenta a esta tecnología y explicó que “tenemos que entender que la ética estará dada por quienes desarrollen y diseñen, y en ese contexto también necesitamos reglas claras que nos tienen que dar los gobiernos para poder utilizarlo como una herramienta que sirva a la humanidad y que no produzca problemas sociales respecto de su uso”.

Finalmente, sobre el campo de la biología y la acústica marina, donde se especializa, afirmó que “es relevante la integración de IA, dado que es lo que nos permite el análisis de muchos datos (…) el análisis y reconocimiento que usamos para hacer detección es solo posible gracias al impulso que da la IA en el procesamiento de datos”.

Para ella, la inteligencia artificial estará marcando la pauta del desarrollo tecnológico de aquí en adelante, por lo tanto hace el llamado a verla como una oportunidad para resolver problemáticas mundiales, integrándola en la búsqueda de soluciones. “Ahí está la clave de dirigir los esfuerzos y poder utilizar la IA como una herramienta para un futuro sostenible”, finalizó la investigadora.