Prolapso uterino: El problema que no solo afecta a las mujeres mayores o en situación de posparto

Cuando Natashja Wilson notó por primera vez que tenía síntomas de prolapso de los órganos pélvicos, no tenía idea de lo que estaba pasando y se sentía demasiado avergonzada para pedir ayuda.

Con apenas 18 años y viviendo lejos de casa en la universidad, nunca había oído hablar de esta condición que puede afectar hasta al 50% de las mujeres a lo largo de su vida.

“Cuando fui al baño noté que me salía un bulto de la vagina”, dice.”También experimentaba incontinencia y dolor durante las relaciones sexuales y la sensación de tener un bulto”.

“Realmente no sabía qué pensar porque, honestamente, no sabía nada sobre mi cuerpo en ese momento“.

Natashja, que ahora tiene 24 años, dice que en ese entonces no sabía cuál era su suelo pélvico ni su cuello uterino.

“Entonces les pregunté a mis amigas: ‘¿Es normal esta sensación de tener un bulto?'”, cuenta. “Tal vez sea tu punto G”, me dijeron.

La joven londinense no sabía qué pensar, así que dejó de preocuparse por ello mientras esperaba que el bulto desapareciera con el tiempo. Pero sus síntomas empeoraron y después de 18 meses finalmente se lo contó a su madre, quien la convenció de que consultara a un médico. Fue así que se confirmó que tenía prolapso uterino.

El prolapso de órganos pélvicos ocurre cuando el grupo de músculos y tejidos que normalmente sostienen los órganos pélvicos, llamado piso o suelo pélvico, se debilita y no puede mantener los órganos firmemente en su lugar.

Esto hace que uno o más órganos desciendan de su posición normal, lo que produce un bulto que se puede sentir dentro o fuera de la vagina. Puede ser el útero, el intestino, la vejiga o la parte superior de la vagina.

Muchas mujeres no saben que tienen un prolapso o solo tienen síntomas leves, pero para algunas puede tener un impacto real en su calidad de vida. Los síntomas pueden incluir una sensación fuerte arrastrar algo o la sensación de que algo baja por la vagina, que a veces se describe como la sensación de “sentarse sobre una pelota de tenis”, así como problemas de vejiga e intestinos y malestar durante las relaciones sexuales.

Los ejercicios del suelo pélvico y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar los síntomas, pero a veces se necesita tratamiento médico, como pesarios vaginales o cirugía. Las causas del prolapso incluyen la genética, levantar objetos pesados, estreñimiento o tos persistente. El embarazo y el parto aumentan el riesgo de prolapso, especialmente después de un parto difícil.

Las mujeres también tienen más probabilidades de desarrollar prolapso a medida que envejecen, especialmente después de la menopausia. Pero Natashja quiere concienciar a la gente de que esto también puede afectar a las más jóvenes.

Ella está tratando de eliminar el estigma en torno al prolapso de órganos pélvicos a través de las redes sociales y su blog ‘Vivir con prolapso’. “Todavía hay mucho estigma en torno al prolapso, en torno a hablar sobre los genitales y eso no permite que la gente vaya al médico”, dice. “Sé que si hubiera menos estigma, habría ido al médico mucho antes”.

Según el Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención (NICE) de Reino Unido, una de cada 12 mujeres informa síntomas de prolapso de órganos pélvicos, pero en el examen está presente en hasta el 50% de todas las mujeres.

Una investigación que aún no ha sido publicada por la Universidad de Stirling, en Escocia, indica que la vergüenza, la falta de conciencia y el miedo a que los síntomas no se tomen en serio actúan como barreras para las mujeres que buscan ayuda para sus problemas de salud pélvica.

“Necesitamos centrarnos no sólo en aumentar la conciencia y la educación entre las mujeres y los médicos, sino que, lo que es más importante, debemos trabajar con los médicos para cambiar la percepción de las mujeres de que los médicos no las toman en serio cuando tienen síntomas de salud pélvica”.

La fisioterapeuta de salud pélvica Suzanne Vernazza se propuso la misión de educar a las mujeres sobre su salud pélvica. Es la fundadora de la empresa sin fines de lucro Know Your Floors y sus tutoriales diarios de ejercicios del suelo pélvico ‘SqueezeAlong’ tienen más de 600.000 seguidores en TikTok.

“Si has estado sintiendo algo en algún momento que no te parece del todo normal, ya sea que estés embarazada o en el posparto, plantéalo y haz la pregunta, porque lo más probable es que tengas razón en que algo no está bien, y puedes conseguir ayuda para manejar el problema”, dice.