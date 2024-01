Tabitha Lasley: “Cuando alguien controla el dinero en una relación, también controla la relación”

Tabitha Lasley quiso averiguar cómo actúan los hombres cuando no hay mujeres a su alrededor, pero pese a encontrar el lugar y el tiempo perfecto nunca lo descubrió.

Tras darse cuenta de que tenía que dejar a su novio abusivo y de que su trabajo como periodista en una revista inmobiliaria de Londres no la hacía feliz, Tabitha decidió abandonarlo todo.

Cuando estás ausente la mitad del tiempo no logras crear los mismos vínculos que pueden crean otras personas que tienen un trabajo de 9am a 5pm.

Un hombre que cruza la puerta a la misma hora todas las noches, come con su familia y pone a los niños a dormir va a tener un sentido más sólido de lo que es un hogar estable y de pertenencia a esa familia.

El vínculo que normalmente une a una familia, que suelen ser las actividades que realiza en conjunto, no está presente.

En tu libro también hablas del dinero, aquellos que lo tienen y aquellos que no. ¿Cuál dirías que es una gran diferencia entre ambos grupos?

Obviamente no todas las personas que ganan mucho más dinero que la otra en una relación son abusivas por definición.

Los trabajadores de la industria petrolera ganan mucho dinero, pero las condiciones del trabajo son pobres y no ven a sus familias con frecuencia, ¿son felices? ¿El dinero que ganan compensa todo eso?

No. Porque en realidad ya no ganan tanto como antes. En los 70s y 80s sí que ganaban mucho, pero desde entonces los salarios han ido cayendo.

Cuando entrevisté a los trabajadores, conocí a un par que me dijeron que eran felices. Pero eso puede que sea debido a la disposición: hay gente que es feliz bajo casi cualquier circunstancia.

Es una industria donde la gran mayoría de los trabajadores suelen ser hombres y comenzaste a escribir el libro queriendo saber cómo son los hombres cuando no hay mujeres a su alrededor. ¿Cómo actúan y qué hacen? ¿De qué hablan?

En realidad nunca pude saber cómo son los hombres cuando no hay mujeres alrededor porque soy mujer.

Era muy diferente en Aberdeen, donde los trabajadores de las plataformas petroleras me decían que no podían tener amigas. Pensaban que era raro tener amigas.

No fue el único que me llamó prostituta.

Nunca aprendí a ignorar esa clase de comportamiento, pero me volví más fuerte al final de mi estadía allá.

Recuerdo que los ojos se me llenaron los ojos de lágrimas la primera vez que alguien me llamó prostituta. Sentía que iba a llorar, pero me decía a mí misma: “No llores”.