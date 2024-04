El 11% de las mujeres en Chile declaró haber sufrido acoso sexual en sus trabajos

En el marco del Día del Trabajador y Trabajadora, el reciente estudio de opinión “Mujeres y trabajo”, proporcionó una visión detallada de las experiencias y percepciones laborales de las mujeres en Chile, destacando desafíos, aspiraciones y áreas de mejora en el ámbito laboral.

El sondeo, realizado por Cadem y ChileMujeres, reveló que el 37% de las mujeres y el 40% de los hombres encuestados reportaron haber experimentado acoso laboral en sus lugares de trabajo, mientras que el 11% de las mujeres y el 4% de los hombres afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual.

En esta misma línea, de las personas encuestadas que han vivido acoso laboral y/o sexual, el 74% declara no haber denunciado. “Acá se demuestra que la gente no está denunciando. Que no esté denunciando puede significar que no hay canales de denuncia o hay canales de denuncia y no son confiables en la empresa”, expresó la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann.

Según lo estipulado por la ley Karin, que entra en vigencia el 1 de agosto de este año, se deberán establecer canales de denuncia e instaurar mejores procesos de investigación en estos casos. Lo que podría incentivar al eventual aumento de las cifras de denuncia.

Por otro lado, entre las principales aspiraciones laborales, el 74% de las mujeres expresaron su interés en trabajar con contrato, mientras que este número se ubicó en un 59% entre los hombres encuestados, evidenciando un deseo compartido de estabilidad y seguridad laboral, más inclinado hacia el género femenino.

Asimismo, la flexibilidad horaria surgió como una medida clave para fomentar el empleo remunerado de las mujeres, con el 74% de las encuestadas considerándola como una solución relevante, seguida de cerca por el 70% que abogó por la igualdad salarial como un paso necesario hacia la equidad en el lugar de trabajo.

“Hay un dato super interesante acá en nuestro estudio que te pregunta cuáles serían las principales políticas que necesitarían las mujeres para hacer un trabajo remunerado y la flexibilidad gana acá en todos lados, el principal problema para no optar a un trabajo remunerado es la ausencia de flexibilidad, sobre todo horaria, incluso mayor al teletrabajo”, comentó el gerente general de Cadem, Roberto Izikson.

Asimismo, la encuesta también reveló que el 27% de las mujeres consultadas indicó que no trabajan fuera del hogar debido a la falta de apoyo en el cuidado de sus hijos, en comparación con el 17% de los hombres. Estas cifras destacan la importancia de abordar las barreras relacionadas con la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Además, tanto hombres como mujeres creen que su carrera laboral se vería afectada si tuvieran un(a) hijos(as), con un 73% de los hombres y 74% de las mujeres.

En esta misma línea, Jünemann destacó que: “Eso es algo a lo cual debemos ponerle mucha atención porque la tasa de natalidad en Chile, que es de 1.3 -muy por debajo del 2.1 que se necesita para ir reponiendo las generaciones- es algo que nos tiene que preocupar muy en serio (…) De frentón se podría caer la tasa de natalidad muchísimo más de lo baja que ya está”, destacó

En cuanto a las medidas que podrían impulsar el empleo remunerado, el 49% de los hombres y el 43% de las mujeres identificaron la flexibilidad horaria como la más efectiva, seguida de cerca por el 47% de los hombres y el 30% de las mujeres que consideraron un salario más alto como un factor motivador.

El estudio, a través de entrevistas online, abarcó una muestra de 700 casos, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y todas las regiones del país. Se realizó entre el 23 y 24 de abril, con un margen de error +/- 3,4 puntos porcentuales, con un 95% de confianza.