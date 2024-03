La inspiradora travesía de las mujeres en STEM

Las mujeres desde los inicios de la historia han estado presentes inspirando a futuras mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), a menudo en las sombras, pero siempre con perseverancia y pasión.

Como científica y docente, me he sumergido en un mundo dominado por hombres, pero durante mi trayecto, también he sido testigo del cambio transformador que las valientes jóvenes mujeres STEM han encaminado.

Sabemos que aun las mujeres STEM enfrentan obstáculos, desde prejuicios implícitos que subestiman sus capacidades hasta la falta de modelos a seguir, pero estas barreras no son insuperables, ya que, cada institución, así como en cada sala de clase, las mujeres están demostrando su valía, aportando perspectivas únicas y soluciones innovadoras.

Lo importante es que nos apoyemos, que generemos redes de apoyo y que recordemos nuestra lucha; es una oportunidad para crecer y demostrar que el género no define nuestra capacidad.

Debemos tener claro que la presencia de las mujeres en STEM es importante, dado que contribuye en la búsqueda de soluciones diversas, fomenta la innovación y aporta perspectivas esenciales para enfrentar los retos cotidianos. Por ello, como docente, me alegra que mis estudiantes femeninas se desafíen y luchen para romper los paradigmas impuestos, ya que es un paso para que se haga realidad la igualdad en estas áreas.

Quiero dirigirme a todas las mujeres jóvenes que duden de su lugar en STEM: No se dejen intimidar por los estereotipos o disuadir por los desafíos; juntas podemos hacer un cambio. En cada una de ustedes hay una científica, ingeniera, una matemática esperando brillar y cambiar la narrativa hacia un futuro igualitario, recordemos las palabras de Marie Curie: “En la vida, no hay nada que temer, solo que entender”.