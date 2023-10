IN-EDIT CHILE celebra 19 ediciones y adelanta programación

IN-EDIT CHILE celebra diecinueve ediciones anuales ininterrumpidas desde su primera cita en Santiago en 2004. A lo largo de su historia, el festival ha exhibido más de 800 películas sobre música y músicos, de Chile y el extranjero, con estrenos exclusivos e hitos de convocatoria.

Grandes nombres del rock, desde Syd Barrett hasta Gogol Bordello. Elephant 6, el grupo de adolescentes que revolucionó el pop underground de los noventa. La historia de Earth, “el grupo de metal más lento del mundo” en plena eclosión grunge, que pasó a ser un referente del americana minimalista y espectral. El retrato, hasta ahora, más íntimo de Peter Doherty, la voz más icónica del indie-rock británico de la primera década del 2000. Un relato personal y sensible de Pavement, a partir de una de sus figuras clave: Gary Young, baterista original del grupo.

La historia de los dos amigos que crearon el estudio creativo Hipgnosis, con el que elevaron —y reinaron— en el arte de las portadas de discos de la mano de Pink Floyd, Led Zeppelin, Peter Gabriel, UFO, 10cc, Paul McCartney y tantos otros durante los años setenta. El recorrido del proceso creativo de la estelar cantante Elis Regina y el gigante de la bossa nova Tom Jobim para grabar el fundamental álbum Elis & Tom. Un cercano homenaje a Omara Portuondo, “la novia del feeling” e impulsora de la música afrocubana. Y la reconstrucción la carrera de un performer iconoclasta y camaleónico, David Johansen de New York Dolls, en el ojo de Martin Scorsese y David Tedeschi.

Protagonistas diversos ocupan este primer adelanto de programación que In-Edit Chile presenta a dos meses del inicio de su próxima versión:

Elis & Tom: Só tinha que ser com você

Personality Crisis: One Night Only

Squaring the circle: The story of Hipgnosis

Louder than you think

Peter Doherty: Stranger in my own skin

The Elephant 6 Recording Co.

Even Hell Has Its Heroes: The Music of Earth

Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd

Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story

Omara

CONOCE LAS PRIMERAS PELÍCULAS ACÁ

“Andrés Godoy: El Arte de Perder” en In-Edit Barcelona

El documental “Andrés Godoy: El arte de perder” de Sebastian Saam, que cuenta la historia del guitarrista y gestor Andrés Godoy, ganador de Mejor Documental Nacional de IN-EDIT CHILE 2022, se exhibirá el lunes 30 de octubre a las 19.15 horas en la Sala 4 de Mooby Aribau, como parte de la programación oficial de IN-EDIT BARCELONA.

Encuentra en la web oficial el detalle de los primeros diez títulos confirmados para el 19° IN-EDIT CHILE, a realizarse en diferentes sedes de Santiago del 7 al 10 de diciembre de 2023. Próximamente entregaremos más detalles de la programación y las fechas de inicio de venta de entradas y abono.

