FIDOCS 2023: intensa competencia nacional, estrenos internacionales y premières

Ya está todo dispuesto. Desde hoy, la programación completa de la edición 27 de FIDOCS que se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre en diferentes salas de Santiago, está disponible para organizar la agenda y no perderse lo mejor del cine de lo real.

Este año, el festival ofrecerá más de 60 películas, instalaciones y experiencias audiovisuales, concentrando la más selecta selección del panorama nacional e internacional, no ficciones y ficciones fronterizas, en cinco sedes emblemáticas de la cinefilia santiaguina, como la Cineteca Nacional de Chile (CCLM), Sala Centro Arte Alameda, la Sala de Cine UC, el Centro de Cine y Creación (CCC) y CEINA, Centro de Extensión del Instituto Nacional

Dentro de la programación de FIDOCS 2023, la organización destaca una robusta Competencia Nacional con 5 títulos en carrera, cuyas temáticas cruzan la maternidad, la amistad, el arte como sanación, las fabulaciones de la historia y la resistencia de la memoria, además de una triple función inaugural que dará el vamos a su versión 27.

Función inaugural

En la primera jornada de FIDOCS, luego de la ceremonia de apertura, se exhibirán tres cortometrajes de grandes directoras y directores que han marcado la historia del festival, cuyo cine, en los límites de la ficción y la no ficción, caracteriza con fuerza la línea editorial del certámen. Estos son: Nocturno para uma floresta de Caterina Vasconcelos, ganadora de la competencia internacional en 2020, quien realizó el trailer del festival el año 2021; As Filhas do Fogo la última creación del maestro Pedro Costa y el corto Bloom de Helena Girón y Samuel Delgado, integrantes del colectivo español La banda negra, quienes ya han estado presentes en FIDOCS en dos ediciones.

As Filhas do Fogo, Pedro Costa, Portugal (2023) *Estreno en Santiago

Bloom Helena Girón, Samuel M. Delgado, España (2023) *Première chilena

Nocturno para uma floresta, Catarina Vasconcelos, Portugal (2023) *Première chilena

Competencia nacional

Este año, la Competencia Nacional presenta 5 largometrajes que dan cuenta de la diversidad estética y temática que arroja la producción chilena reciente, así como el creciente reconocimiento que la producción nacional está consiguiendo en los festivales internacionales más prestigiosos.

Entre ellos se encuentra Traer la voz de la artista visual Klaudia Kemper, quien decide viajar a la casa de su infancia en Brasil a visitar a su padre, que sufre un accidente cerebral perdiendo la capacidad de lenguaje. La película fue estrenada en Sheffield DocFest, la principal cita del cine documental en Reino Unido y relata la relación padre-hija con una mirada íntima pero dinámica desde lo plástico.

Mientras las cifras de personas desaparecidas en México siguen aumentando, Tótem, a cargo del colectivo artístico Unidad de Montaje Dialéctico (UMD), y en el que participó una realizadora chilena, se presenta como un ensayo cinematográfico sobre la condición liminal de las personas desaparecidas. Una historia latinoamericana que conecta con países como el nuestro y su propio conflicto de desapariciones forzadas.

Otro de los títulos en competencia es Muertes y maravillas de Diego Soto García, recientemente premiado en el Festival de Valdivia, cuya realización nos revela a Juan Pablo quien comienza a escribir poesía para tratar de sobrellevar el duelo por la muerte de su amigo Fuenza. Antes de su deceso, para poder descansar en paz, Fuenza le pide que se lleve todos los libros de su casa.

Como un relato coral que muestra una realidad escondida y pocas veces retratada en el cine, se encuentra Malqueridas, ópera prima de Tana Gilbert, donde veremos una exploración de la maternidad en la cárcel a través de imágenes registradas con celulares prohibidos. Malqueridas tendrá su estreno en Santiago luego de haber ganado dos premios en el Festival de Valdivia, y haber recibido el galardón más importante de la Semana de la Crítica del Festival de Venecia, donde realizó su estreno mundial.

Finalmente, cerrando la Competencia Nacional, FIDOCS tendrá el honor de acoger el estreno nacional de la esperada ópera prima de Francisco Rodríguez Tiare Otro sol, (estrenada en el festival francés Cinéma du Réel) film que investiga e inventa la leyenda de Alberto, un ladrón chileno hecho prisionero en Europa y asesinado en Chile a los 29 años.

Traer la voz, Klaudia Kemper, Chile, Brasil, 2023. *Première chilena

Tótem, Unidad de Montaje Dialéctico, Chile, México. *Première chilena

Muertes y maravillas, 2023, Diego Soto, Chile. *Estreno en Santiago

Malqueridas, Tana Gilbert, Chile, Alemania, 2023. *Estreno en Santiago

Otro sol, Francisco Rodríguez, Chile, France, Belgium, 2023. *Première chilena

Competencia internacional

Nueve títulos competirán por el galardón principal de esta sección que tiene el sello de la línea editorial de FIDOCS. Se trata de una nutrida selección que incluye obras de realizadores consagrados como El eco de Tatiana Huezo y óperas primas radicales como es el caso del primer documental del escritor Paul B. Preciado Orlando, ma biographie politique, adaptación libre del emblemático libro de Virginia Woolf.

Orlando, ma biographie politique Paul B. Preciado, Francia. *Première Chilena

El eco, Tatiana Huezo, México. *Première Chilena

Inside the Yellow Cocoonshell, Thien An Pham, Vietnam. *Première Chilena

El auge del humano 3, E.Teddy Williams, Argentina. *Première Chilena

Las cosas indefinidas, Maria Aparicio, Argentina. *Estreno en Santiago

Zinzindurrunkarratz, Oskar Alegría, España. *Première Chilena

Knit’s Island, Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Francia. *Estreno en Santiago

La Bonga, Sebastián Pinzón & Canela Reyes, Colombia. *Première Chilena

Photophobia, Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík, Ucrania. *Première Chilena

Competencia nacional de cortos emergentes

En esta categoría, 10 cortometrajes realizados por estudiantes, integran esta selección. Este espacio se manifiesta como una ventana hacia nuevas miradas que exploran el lenguaje audiovisual, proponiendo un viaje para reconstruir el mundo que nos rodea.

Estrelladistante. Celeste Rojas Mugica, 2023. Elias Querejeta Zine Eskola. *Premiere Chilena

Tajo, Blanca Rojas, 2022. Instituto Profesional ARCOS. *Première mundial

Reyes secretos, Nicolás Romero Tapia, 2022 Universidad de CHILE. *Premiere mundial

Meditaciones sobre el silencio, Sebastián Quiroz 2023 INVE 2022 Proceso de Error. *Estreno en Santiago

Les més grans, Dubi Cano, Marta Codesido Martínez, Nuria Ubach Vilà, Ulrika Andersson, 2023. Universidad Autónoma de Barcelona. *PremièreLatinoamericana

Sinsuelo, Gonzalo Barceló, 2023. Universidad Católica. *PremièreLatinoamericana

La rabia se siente en el cuerpo, Josefa Infante, Sasha Obilinovic, Paloma Rodriguez, 2023. Universidad de Chile. *Premièremundial

Addenda, Miguel Gutiérrez, 2023. Universidad Torcuato Di Tella. *Première mundial

Largavista, Isidora Fajardo, Josefina Parga, 2023. Universidad Católica. *Première mundial

Carta encontrada dentro de una cajita de mentholatum, Carlos Muñoz, 2023 Universidad de Chile. *Première mundial

Funciones especiales

En esta sección, FIDOCS presenta otros 5 esperados largometrajes que llegan a la capital tras haber recorrido importantes festivales internacionales. Uno de ellos es el de la consagrada cineasta francesa Claire Simon, quien explora en Notre corps el servicio de ginecología de uno de un hospital de París cuestionando lo que significa vivir en cuerpos de mujeres, filmando su diversidad, singularidad y belleza en todas las etapas de la vida. Aquí también se verán los últimos largometrajes de los directores internacionales Mariano Llinas, Wim Wenders, Alessio Rigo de Righi y Anna Hints cuyo increíble documental Smoke Sauna Sisterhood es la nominada de Estonia para competir en los Oscar.

Notre corps, Claire Simon, Francia, 2023. *Première chilena

Clorindo Testa, Mariano Llinás, Argentina, 2022. *Première chilena

Perfect Days, Wim Wenders y Valeria Sarmiento, Japón, Alemania, 2023. *Estreno en Santiago

Smoke Sauna Sisterhood, Anna Hints, Estonia, Francia, Islandia 2023. *Première chilena

La leyenda del rey cangrejo, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis, Italia, Francia, Argentina, 2021. *Estreno en Santiago

Focos: cine etnográfico y memoria

Esta sección se divide en dos subcategorías

Foco Posesiones y posiciones

Cuatro películas hilvanadas en un foco que incursiona en las nuevas tendencias del cine etnográfico contemporáneo, donde convergen el sueño, el viaje, la política, la posesión, el mito, la colonización, la ficción y la muerte.

La flor de Buruti. Renée Nader Messora, João Salaviza. Portugal, Brasil, 2023.

*Première Chilena

Youth (Spring). Wang Bing, Francia, Luxembourg, Netherlands, 2023.

* Première Chilena

Al Djanat, Paraíso original. Chloé Aïcha Boro, Francia, Burkina Faso, Benín, 2023.

* Première Chilena

Nous. Alice Diop. Francia, 2021

Foco Suturas

Este foco fue preparado durante la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar en Chile, momento de gran reflexión y, lamentablemente, pocos consensos respecto a la memoria histórica. Se trata de seis funciones pensadas en resarcir las trizas de una memoria que mediante películas – como suturas- nos ayuda a comprender las tristezas, las violencias y las ausencias provocadas por el plan sistemático a nivel regional de desestabilización e intervención de los gobiernos izquierdistas democráticamente electos.

El realismo socialista Chile, (1973 – 2023) *Función al aire libre en Paseo Bulnes

Angelina Vásquez y 4 de sus obras:

Así nace un desaparecido (1977)

Fragmentos de un diario inacabado (1983)

Gracias a la vida (1980)

Dos años en Finlandia (1975)

El juicio, Ulises de la Orden, Argentina, 2023. *Première Chilena.

Huellas, Valeria Sarmiento, Chile, 2023.

Película de clausura: El primer año de Patricio Guzmán, Chile, Francia, (1971-2023)

Funciones al aire libre

Una de las grandes sorpresas de este año es el estreno santiaguino del último largometraje de Wim Wenders, Perfect Days, una coproducción japonesa-alemana dirigida por Wim Wenders, representante nipona en la carrera de los Oscar, la cual será exhibida al aire libre en forma gratuita en el Paseo Bulnes, gracias a la colaboración de MUBI.

Por otro lado, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, se exhibirá, también de forma gratuita en Paseo Bulnes, El realismo socialista de Raúl Ruiz, una cinta que comenzó a ser filmada en 1973 pero quedó inconclusa y que este año, luego de un arduo trabajo por recuperarla, fue finalizada por la directora, guionista y montajista chilena, Valeria Sarmiento. En ella vemos una lectura satírica del proceso de la Unidad Popular de Salvador Allende previo al golpe de Estado.

FIDOCS expandido

Continuando con el espíritu de instalarse como un festival interdisciplinario que explora los límites del cine documental en diferentes medios, FIDOCS invitó a la artista visual mexicana Chantal Peñalosa Fong, a exponer su instalación Atlas Western en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA). La obra indaga sobre el lenguaje gestual del cine western y su migración a la cotidianidad.

También como parte de FIDOCS EXPANDIDO, se podrá acceder a la experiencia VR del cortometraje Volver a casa: Madre VR, de la realizadora chilena Catalina Alarcón, donde un grupo de privadas de libertad sueña con reencontrarse con sus familias y lugares más preciados. Esta actividad será con inscripción previa y cupos limitados.

La 27ª edición de FIDOCS se llevará a cabo en Santiago entre el 16 y el 23 de noviembre. Es organizado por la Corporación Cultural Documental CULDOC; cuenta con el apoyo del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el auspicio de Xiaomi; en colaboración con la Embajada de Francia – Instituto Francés; Embajada de Italia – Instituto Italiano de Cultura Santiago; Instituto de Cooperación de la Lengua portuguesa, Acción Cultural Española, Cineteca Nacional de Chile (CCLM), Sala Centro Arte Alameda, CEINA, Centro de Cine y Creación (CCC), Cine UC; CCDOC Conecta y la Municipalidad de Santiago.