Guerra, activismo y nuevos lenguajes presentes en la Competencia Internacional de FIDOCS 2023

FIDOCS regresa con una selección de nueve potentes documentales para su Competencia Internacional, que desafían y exploran nuevos lenguajes con el sello de la línea editorial de FIDOCS y de la mano de cineastas que nos ofrecerán desde óperas primas hasta prèmieres exclusivas para el festival. Este año, las películas de esta categoría presentan temáticas tan contingentes como los conflictos territoriales, activismo LGBT, ecología y realidad inmersiva, pero también viajes conmovedores a la espiritualidad, la memoria, adolescencia y reflexiones sobre el quehacer del cine. COMPETENCIA INTERNACIONAL Nueve largometrajes se reúnen en esta sección habitual del festival. El eco, estrenada recientemente en Berlinale, de la consagrada cineasta mexicana-salvadoreña Tatiana Huezo, cuya historia se sitúa en un remoto y solitario valle de México, castigado por el invierno y la sequía. En él, los niños aprenden a contemplar la muerte, la enfermedad y el amor. Por otro lado, debuta como realizador uno de los filósofos más importantes de la actualidad: el escritor español Paul B. Preciado, conocido por sus aportes a la teoría queer, los estudios de género y el activismo trans. En FIDOCS competirá con Orlando, ma biographie politique, una adaptación libre del clásico título de Virginia Woolf de 1928, en una propuesta que reúne a 27 personas trans y no binarias, de entre 8 y 75 años, para interpretar a Orlando. Su largometraje fue estrenado en Berlinale y ganó el premio Encounters y Jurado en la reciente versión del festival de Berlín. Argentina llega con dos títulos en competencia: El auge del humano 3, de Eduardo Teddy Williams, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Locarno y rodada casi en su totalidad con una cámara de 360° en distintos país, propone una experiencia inmersiva, registrando diferentes grupos de personas que deambulan en un mundo lluvioso, ventoso y oscuro, transportados sin problemas de un continente a otro; y Las cosas indefinidas, de Maria Aparicio, otra realizadora debutante que presenta a Eva, una mujer de 50 años que se dedica a editar películas y que, junto a su asistente Rami, se encuentran trabajando en un largometraje sobre personas con ceguera. También debutantes son la dupla colombiana de Sebastián Pinzón y Canela Reyes, creadores de La Bonga, un viaje simbólico y único por las selvas del Caribe, que 20 años después del éxodo de la comunidad palenquera de La Bonga, registra su regreso para resucitar un lugar que solo existe en la memoria de estas personas. Luego tenemos a Inside the Yellow Cocoonshell, primer largometraje del director vietnamita Thien An Pham, ganador de la Cámara de Oro en Cannes a la Mejor Ópera Prima, que relata la historia de Thien, quien tras accidentes y desapariciones de familiares enfrenta su propia crisis existencial sobre por qué merece la pena vivir. Se suman a los estrenos en Chile Photophobia, de los realizadores ucranianos Pavol Pekarčík e Ivan Ostrochovský, estrenada en las Giornate degli Autori de Venecia, cuyo argumento presenta a Niki, un niño de 12 años, y su familia llegando a la estación de metro de Kharkiv para refugiarse de la aterradora guerra que se libra afuera; yZinzindurrunkarratz, del director Oskar Alegría (España, 1973), que en su tercer largometraje realiza un viaje con una cámara muda y un burro llamado Paolo, en un viaje-reflexión sobre la memoria del sonido, lleno de recuerdos, interrogantes y silencio. Cierra la competencia un estreno en Santiago y doblemente premiada en el festival suizo especializado en documentales, Visions du Rèel: la novedosa Knit’s Island de Ekiem Barbier, Guilhem Causse y Quentin L’helgoualc’h (Francia), que ingresa un equipo de rodaje en una comunidad virtual donde se vivirá una ficción de supervivencia.