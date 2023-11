Wim Wenders llega hasta la programación especial de FIDOCS 2023

Luego de dar a conocer toda su programación, FIDOCS 2023, que va del del 16 al 23 de noviembre, complementa su edición 27 con una amplia selección de cortos y largometrajes en diferentes categorías que incorporan tanto propuestas de cineastas reconocidos internacionalmente como los primeros trabajos de nuevos realizadores. El puntapié inicial de FIDOCS será una función cerrada, pero con grandes nombres de la cinematografía como aperitivo. El festival comenzará con tres premiados cortometrajes: As filhas do fogo (2023, Portugal), del director Pedro Costa, en el que tres hermanas son separadas por la erupción del Pico do Fogo, en Cabo Verde. Continuará con Bloom (2023, España), de Helena Girón y Javier Delgado, centrada en el mito de San Borondón, una misteriosa isla que aparece y desaparece en las proximidades de las Islas Canarias. Este corto ha sido reconocido en festivales como Venecia y San Sebastián. Cerrará esta noche inaugural Nocturno para uma floresta (2023, Portugal), dirigida por Catarina Vasconcelos, a quien recordamos como ganadora de la Competencia Internacional de Fidocs 2020. En este nuevo trabajo de la directora, un grupo de monjes del s. XV construye un muro alrededor de un bosque para mantener alejadas a las mujeres. Funciones especiales Ya en los largometrajes, la programación se extiende con Notre Corps (2023, Francia), que se adentra en una clínica ginecológica de París para averiguar qué significa vivir en un cuerpo femenino. La dirección es de la realizadora Claire Simon, que registra más de 20 títulos como guionista, editora y directora, además de importantes distinciones como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras (2014), entre otras. Por otro lado, en Clorindo Testa (2022, Argentina), de Mariano Llinás, se presenta un hilarante documental que, a partir de la reconstrucción de la vida del pintor y arquitecto, se sumerge en la propia biografía del director y de su padre. La película es de El Pampero Cine, productora independiente fundada por Llinás y otros cineastas trasandinos. FIDOCS contará con dos importantes funciones al aire libre en el Paseo Bulnes, una de ellas es parte de la categoría Funciones Especiales del festival. El 19 de noviembre, llegará hasta FIDOCS en alianza con MUBI, Perfect Days (2023, Japón), última película de un imprescindible del cine europeo: Wim Wenders (París, Texas, 1984). Se estrenó en Cannes (ganó premio a Mejor Actor), TIFF, San Sebastián, Telluride y ahora corre por el Oscar 2024 representando a Japón. El cineasta alemán regresa con esta historia que sigue la apacible vida de Hirayama, un limpiador de baños de Tokio aficionado a la fotografía de árboles, mientras una serie de encuentros inesperados van revelando su pasado, como en un cuarto oscuro de revelado. Smoke Sauna Sisterhood (2023, Estonia-Francia-Islandia), en cambio, es la ópera prima de Anna Hints (Tartu, 1982), que le valió el premio a la Mejor Dirección en su estreno en Sundance y competirá por el Oscar 2024, enfrentando a Wenders. El filme se introduce en un tradicional Sauna de Humo frecuentado por mujeres en Estonia, creando una atmósfera empática donde se comparten confesiones y son sanadas por el poder de la comunidad. Una práctica que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Continuando esta recomendación, el ítaloamericano Alessio Rigo de Righi (1986) –quien también participará como jurado de la Competencia Internacional– nos presenta La leyenda del Rey Cangrejo (2021, Italia-Argentina-Francia), que codirigió junto a Matteo Zopis y que sigue los pasos de Luciano, un italiano que a fines del siglo XIX se exilia en Tierra del Fuego para escapar de un crimen y termina envuelto en la búsqueda de un tesoro fascinante. Para la función de clausura, FIDOCS ofrecerá el debut de su fundador y reciente Premio Nacional de Artes, Patricio Guzmán con El primer año (1972, Chile-Francia). Este registro esencial para la memoria del país, vivió un proceso de 5 años para ser recuperado. Un título que solo vio la luz en Chile este año y que revela imágenes de los 12 meses posteriores a la elección de Salvador Allende. Foco suturas En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar, el primer foco de FIDOCS 27° se denomina Suturas, en referencia ya no a las heridas dejadas por las dictaduras, en el mundo sino a sus marcas en la memoria, los cuerpos y las biografías. Las funciones se inician con Huellas (2023, Francia), título de la destacada realizadora chilena Valeria Sarmiento. Una reflexión sobre las marcas de la violencia política, que cuenta con el testimonio de víctimas y testigos privilegiados, pero también con la opinión de científicos, teóricos de la memoria e investigadores de genocidios de otras épocas. La segunda función al aire libre en Paseo Bulnes recae en El Realismo Socialista (2023, Francia), una odisea que comenzó en manos del cineasta nacional, Raúl Ruiz, cuya labor fue registrar a obreros y a un grupo de intelectuales partidarios de la Unidad Popular, agrupados en un frente poético, en una aparente amistad que termina en escenas de mucha violencia, produciendo una lectura satírica de la época. Este año el material fue recuperado, reeditado y finalizado por la directora, guionista y montajista chilena Valeria Sarmiento y el colectivo Poetastros. Esta mirada se complementa con la de otra cineasta nacional radicada en Europa a partir del exilio, Angelina Vásquez Riveiro (Santiago, 1950), con producciones que comparten historias con los efectos de la violencia política como hilo conductor: Así nace un desaparecido (1977, Finlandia), que relata la búsqueda de los desaparecidos a partir de los dibujos de María Vesterinen; Gracias a la vida (o la pequeña historia de una mujer maltratada) (1980, Finlandia), ficción documental sobre una refugiada chilena marcada por la prisión y la tortura, quien vive las consecuencias de un doble despojo; Fragmentos de un diario inacabado(1983, Finlandia), un registro que documenta la clandestinidad durante un intento frustrado por volver al país; y Dos años en Finlandia (1988, Finlandia), sobre un grupo de chilenos adaptándose al exilio en Helsinki. Cerrando el Foco Suturas, se encuentra El juicio (2023, Argentina), estrenado en Berlinale y noveno trabajo del trasandino Ulises De la Orden, y en cuyo material original del juicio realizado a la junta militar trasandina, se basó la exitosa “Argentina 1985”, de Santiago Mitre. Foco posesiones Este foco presenta cuatro películas que incursionan en las nuevas tendencias del cine etnográfico contemporáneo, donde convergen el sueño, el viaje, la política, la posesión, el mito, la colonización, la ficción y la muerte. En Al Djanat, Paradis originel (2023, Francia-Burkina Faso), la escritora y cineasta independiente Chloé Aïcha Boro, tras la muerte de su tío, un dignatario musulmán mandingo, filma el patio familiar donde se desata una disputa sobre la herencia entre los defensores de la ley tradicional y los partidarios de las normas coloniales europeas. El foco prosigue con La flor de Buriti (2023, Brasil-Portugal), de João Salaviza y Renee Nader Messora, ambientada en el corazón de la selva brasileña, donde Patpro recorrerá tres períodos de la historia de su pueblo indígena, los Krahô, a través de los ojos de su hijo. Esta es la segunda colaboración entre los cineastas, que resultó ganadora del Ensemble Prize en Un Certain Regard, Cannes. Nous (2021, Francia), dirigida por la parisina Alice Diop, quien explora en las historias detrás del RER B, uno de los trenes urbanos emblemáticos de París, en una emotiva muestra de la filmación como acto de testimonio y memoria, adoptando una estructura fragmentada para retratar una sociedad dividida. El último filme es Youth (Spring) (2023, Francia-Luxemburgo-Países Bajos), dirigida por Wang Bing, cineasta chino de gran influencia por su estilo independiente, que aborda temas crudos como la campaña antiderechista de finales de 1950 y la pobreza extrema. En esta ocasión lleva su cámara a la ciudad de Zhili, a 150 km de Shanghái, dedicada a la manufactura textil, donde llegan jóvenes trabajadores desde todas las regiones rurales atravesadas por el río Yangtsé, comparten dormitorios y meriendan en los pasillos, formando amistades y romances que se hacen y deshacen según las estaciones, los quiebres y las presiones familiares. Cortometrajes emergentes Los diez cortometrajes en competencia son miradas frescas, historias que plasman inquietudes generacionales y posiciones políticas bajo la mirada crítica a los sucesos que marcan al colectivo y que inducen a repensar en el cotidiano. Dividida en dos programas, la Competencia de Cortos Emergentes tendrá lugar en la Cineteca Nacional de Chile y en la Sala Centro de Arte Alameda presentando cinco trabajos en cada jornada. Además del veredicto del jurado –y en alianza con la plataforma Ondamedia, que exhibirá online y gratuitamente la competencia–, se hará entrega del Premio Xiaomi a la película más votada por el público a través de la cuenta de Instagramde FIDOCS, entre el 17 y el 22 de noviembre.