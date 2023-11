La historia del abogado que salvó a Charly, Fito y Andrés Calamaro será parte de festival In Edit

El festival In Edit dio a conocer la programación completa del evento, que se realizará del 7 al 10 de diciembre.

Es una cartelera que, como cada año, se centra en la historias en torno a la música, esta vez con películas provenientes de diez países.

Los títulos que hoy se suman al adelanto de la programación internacional y nacional que ya se informó hace algunas semanas incluyen unas versión restaurada del histórico documento del Newport Jazz Festival, celebrado en 1958, con presentaciones legendarias de Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry o Chico Hamilton (Jazz on a summer’s day).

También figuran los dilemas existenciales de la cantautora australiana COURTNEY BARNETT (Anonymous Club), así como la historia de Joe Stefanolo, el «abogado del rock» que salvó de varios líos legales a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan, entre muchos otros (“Llamen a Joe”).

Otros es el documental que revela el modo de entender la música de J DILLA, un virtuoso de la caja de ritmos y el sampler, capaz de darle forma a beats inolvidables (The legacy of J Dilla), así como el viaje de CYNDI LAUPER, una artista única, intérprete icónica y activista pionera (Let the canary sing).

Asimismo, está el registro de un hito generacional hedonista y caótico, que cambió para siempre la gestión de grandes acontecimientos en el Reino Unido: la rave de FAT BOY SLIM en Brighton de 2002 (Right Here, Right Now), y la historia breve e incendiaria de The Birthday Party, el grupo de post-punk australiano que acogió los años más extremos de NICK CAVE y sus legendarios compañeros de banda, entre Melbourne, Londres y Berlín (Mutiny In Heaven: The Birthday Party).