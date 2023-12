“En septiembre canta el gallo” de Luis Emilio Briceño y Nano Stern ganó festival In Edit

Este domingo se realizó en el Teatro Nescafé de las Artes la ceremonia de premiación del festival In Edit para todas las categorías en competencia, junto con la exhibición del documental argentino “Llamen a Joe”, en presencia de Hernán Siseles, su director.

En el evento se premió como Mejor Documental Nacional a “En septiembre canta el gallo” de los directores Luis Emilio Briceño y Nano Stern.

“Por la belleza y cercanía para abordar un período musical histórico de manera delicada y compleja, desmitificando a grandes artistas y mostrándonos las complejidades creativas y humanas detrás de obras icónicas. Con un ritmo y montaje delicado y emocional y respaldado por una investigación, búsqueda y uso de los archivos excepcionales”, señaló sobre la obra ganadora el jurado compuesto por Pablo Insunza, Melisa Miranda y Juan Francisco Riumalló.

En la película, la música, poesía, imágenes de archivo y animación acompañan testimonios nuevos de un amplio abanico de cantoras y cantores populares activos a comienzos de la década del 70, de Joan Manuel Serrat a Isabel Parra, de Los Jaivas a Inti-Illimani, del canto de raíz a la sicodelia, pasando por la música andina y la fusión con la música docta.

El premio a Mejor Documental Nacional permitirá que sus directores presenten la cinta el próximo año en IN-EDIT BARCELONA 2024.

Otros ganadores

En la categoría de Mejor Cortometraje Nacional, el premiado fue “Esto es Rock (Hecho en Chile)” de Cynthia Conejera.

Asimismo, en la Competencia Nacional de Videoclips, el jurado compuesto por Álvaro Guerra, Bernardo Quesney y Paz Ramírez, entregó el premio de Videoclip Chileno del Año a “Mirada Bella” de Chicarica, dirigido por Luz Andrea Sierra.

Por otra parte, el Premio Festival recayó en “Mutiny In Heaven: The Birthday Party” de Ian White. Además, la audiencia de IN-EDIT CHILE decidió con su voto entregar el Premio del Público Documental a “Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd” de Roddy Bogawa y Storm Thorgerson y en Videoclip a “LOKOTRON” de Harry Nach feat Cris MJ, Pablo Chill-E, Aqua VS y Polimá Westcoast, dirigido por José Luis Canales.

En tanto, en la sección WIP (work in progress), que selecciona trabajos nacionales en fase final de producción, el jurado compuesto por Melisa Miranda y Roberto Muñoz, entregó el premio a “Yo no canto por cantar” de la directora Ana L’Homme.

Los premiados en todas las categorías fueron:

Mejor Guión

“MIRADA BELLA” – CHICA RICA

Dirección y guión: Luz Andrea Sierra

Mejor Fotografía

“ALTAR” – I.O.

Dirección y fotografía: Luciano Rubio

Mejor Arte

“I INSIDE THE OLD I DIYING” – PJ HARVEY

Dirección y arte: Cristóbal León y Joaquín Cociña

Mejor Montaje

“ANGEL NUMBERS” – KAHONI

Dirección y montaje: Celine Reymond y Javier Rivas

Mejor Animación

“MIRADA BELLA” – CHICARICA

Dirección: Luz Andrea Sierra Animación: Víctor Mora

Mención especial del jurado

“MARGOT ROBBIE” – FRANCES COWBOY

Dirección: Francisca Cortés y Vicente Arenas