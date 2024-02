Descendientes selknam y película “Los colonos”: “Retrata una ínfima parte de lo que pasó”

La película “Los colonos”, de Felipe Gálvez, que retrata lo ocurrido en la Patagonia chilena y argentina por el año 1900, ha sido vista no sólo en Cannes, donde fue premiada, sino también por algunos de los descendientes de los pueblos originarios que sufrieron el rigor de la colonización en aquella época.

Se trata de un filme que retrata con crudeza la violencia, no sólo de europeos, norteamericanos y chilenos para con los indígenas, sino también entre ellos mismos, en medio de un paisaje que es otro protagonista más de la cinta.

Por su crudeza, algunos descendientes optaron por no ver la cinta. Entre los que sí lo hicieron están He’many Molina, Marcela Comte e Isis Troncoso. Ellas son integrantes de la Comunidad Indígena Selk’nam Covadonga Ona.

Molina recuerda que en el año 2019 “nos contactó Felipe Gálvez y Antonia Girardi a través del correo de la corporación, manifestando la necesidad de comunicarse con nosotros porque tenían un proyecto para una película”.

“Nos juntamos con Felipe y con Antonia, nos mandaron el guión y sugerimos algunas cosas que no nos parecían muy buenas y acogieron nuestras sugerencias. No somos parte de la película, no patrocinamos la película, pero sí fuimos considerados en la opinión. Y de hecho, ellos tenían mucho temor de transgredir, de pasar a llevar, de faltar al respeto, y querían contar desde una ficción, una historia ficcionada, pero querían mostrar parte de la realidad”, comenta.

En aquella ocasión, el proyecto fue expuesto y votado favorablemente por la comunidad Covagonda Ona.

“Eso no significaba dar o quitar un permiso, sino que sí nos hacíamos o no responsables de decir, estamos de acuerdo con lo que está haciendo y lo vamos a apoyar. En ese sentido, la comunidad aprobó este guión y aprobó el proyecto y les dijimos, no vamos a ser un problema para ustedes porque la película no nos transgrede, al contrario, visibiliza una realidad tan dura y de una manera que al menos tuvieron la consideración de buscarnos antes, de comentarlo, de mostrar el guión y de escuchar nuestras solicitudes de cambios”.

Comte destaca que “la película es cruda, pero también es real. Fue un genocidio, y como todos los genocidios, crudísimo. Falta mucho que mostrar, pero lo importante es que se visibilice, que la gente lo vea y entienda por lo que han pasado los pueblos, no solo el nuestro, sino que todos los pueblos en Latinoamérica”.

A Isis Troncoso, como artista visual, le pareció muy bonita la película en relación a la fotografía y también cómo retrata el pueblo selknam “a partir de detalles que son muy significativos, por ejemplo, cuando ella está pelando papas me parece tiene una pequeña herramienta que está hecha de piedra, y muestra ciertos signos que tienen que ver con nuestra cultura, que son cosas que nosotros estamos intentando recuperar, y es bonito ver cómo eso se va integrando en la película”.

Además apunta a cómo se retrata “el clima, los paisajes de Tierra del Fuego. A partir de elementos muy sutiles va hablando de cómo se vivía acá y también me parece interesante cómo trabaja desde la mirada del colono, como en el fondo se construyen relatos distintos a partir de decisiones políticas, y se va en el fondo manejando también la forma de construir la historia”.