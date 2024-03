Productor de Fábula: “El cine a menudo aborda historias donde la justicia desempeña un papel clave”

No le gusta que lo tilden de cerebro ni de jefe operativo de Fábula. “No me siento cómodo. Prefiero definirme como un productor que ha atravesado toda la cinematografía de la productora desde que se creó el año 2003”.

Juan de Dios Larraín, cofundador de Fábula Producciones, una de las empresas de contenidos visuales más importantes de Chile que lleva adelante con su hermano Pablo (cineasta nominado a los Premios Óscar en 2013 por “No” y acreedor de varios reconocimientos internacional), es reacio a dar entrevistas.

Sin embargo, esta vez hizo una excepción y se animó a adelantar algunos conceptos que la próxima semana compartirá durante la primera sesión del año del ciclo “Artes, Letras y Justicia” de la Corte Suprema, actividad que contará con la participación de destacados expertos en la industria cinematográfica y periodística y que encabeza la ministra Ángela Vivanco.

Según el programa del ciclo, Larraín abordará temas relacionados con la justicia en el ámbito cinematográfico bajo la temática “Perspectiva de la Justicia en lo audiovisual, lo real versus lo verdadero”.

En relación a la influencia de la justicia en los proyectos de Fábula, Larraín destacó que el cine a menudo aborda historias que surgen a partir de conflictos políticos y sociales, donde la justicia desempeña un papel relevante desde diversas perspectivas y sistemas.

– ¿Cómo ha influido el concepto de justicia en la selección y creación de los proyectos audiovisuales de Fábula?

– Bueno, lo que hace el cine en muchas ocasiones es abordar las historias a partir de conflictos políticos y sociales donde normalmente la justicia tiene un rol desde sus diferentes perspectivas. Más que perspectivas, desde sus diferentes sistemas donde encontramos el sistema civil, encontramos el sistema penal, encontramos la justicia eclesiástica, la justicia militar, y finalmente, la justicia que viene desde la opinión pública.

– ¿Cómo se vincula la promoción del cine con la promoción de la justicia a partir de esos sistemas que señalas?

– Lo que se hace primero es entender qué es lo real, qué sucedió, y después hay un puente hacia lo verdadero que tiene que ver cómo se transmite visualmente esa idea. Y ahí se produce la diferencia entre lo real y lo verdadero.

– Y estas producciones, ¿cómo han contribuido a generar conciencia o promover la justicia en la sociedad chilena?

– No, no es nuestro rol. El rol es generar una conversación y a veces eso sucede con mayor intensidad o menor intensidad. Simplemente lo que hace la productora es apoyar voces que quieren tratar una idea y en ese sentido como productor siempre hemos sido muy razonables a la hora de entender nuestro rol y la importancia de una película para nunca sobrevalorar ni tampoco minimizar, pero son películas con diferentes miradas.

– ¿Cómo surgen esas miradas?

– Bueno, cada película tiene una historia y un contexto y una causa distinta, es difícil establecer un patrón común, pero la mayoría de las películas que hemos hecho tienen que ver con retratos sociales, y esa historia humana produce un contexto donde muchas veces hay conflictos donde la justicia pide tomar un camino.

– Fábula también produce documentales. ¿Qué papel juegan en la manera de abordar el tema de la administración de justicia? ¿Consideras que son más efectivos que la ficción en ese sentido?

– Mira, cada uno es distinto. Nuestro próximo documental tratará sobre la historia de Antares de la luz y la secta de Colliguay, que es un caso de que se debe aplicar justicia por el crimen de un bebé.

Hasta antes del momento del crimen había un grupo de personas que vivían de común acuerdo, en una residencia donde la autoridad estaba en manos de una sola persona, que se llamaba Antares, quien resolvía las controversias del grupo por ser un “juez”. Entonces también ahí hay una mirada de que es la justicia, como un grupo se organiza en una casa y lleva a cabo temas judiciales.

Y luego viene el crimen del bebé y ahí se estira la justicia a partir de los tipos penales y se pone en movimiento el aparato judicial. Pero la perspectiva de la justicia en este hecho sucede de dos maneras, de dos perspectivas, pero que operan bajo esta idea de la justicia.

– ¿Y en qué etapa de producción están con ese documental?

– Mira, va a estrenar en abril.

– ¿El nombre ya está definido?

– Sí, está definido, pero no lo puedo revelar aún.

Valoración internacional

– Juan de Dios, considerando el éxito que han alcanzado con Fábula y el reconocimiento internacional de las películas chilenas, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del cine nacional?

– Lo más importante es que mi generación les dé paso a nuevas generaciones y para eso es muy importante que el Estado entregue oportunidades a los nuevos organizadores para que puedan hacer sus películas.

El cine es un oficio caro y comercialmente complejo. Por lo tanto, para desarrollar esa cultura se necesita al Estado como un ente que pueda fortalecer esa cultura, especialmente en la gente que está empezando.

La única manera de aprender hacer cine es haciendo cine. Y si entonces viene a temas solamente de índole comercial es imposible que las nuevas generaciones se desarrollen.

– ¿Por tanto, el Estado debe asumir un rol más protagónico?

– Yo estoy optimista de que la autoridad sea consciente de esto y que haya mejores tiempos.

– ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta actualmente esa nueva generación?

– Bueno, enfrenta el desafío de persistir en los audiovisuales y no tener que retirarse a otras actividades porque no se encontró una posibilidad de hacerlo.

El desafío de sobrevivencia. Y eso es porque hacemos lo posible por darle tiraje a esas nuevas voces, que permanentemente invitamos a nuevos realizadores a trabajar con nosotros.

Somos una productora que hace una o dos películas al año cuando en Chile se producen diez u ocho. Entonces no se trata de nosotros, se trata de algo más estructural como industria.

Si queremos que las nuevas generaciones tengan una voz, que tengan un peso internacional, se necesita que el Estado apoye más sabiendo que parte de esa inversión se va a ir a películas o series de televisión que no funcaron en el camino, que no se vieron, que no fueron exitosas.

– ¿El éxito internacional tiene que ver también con los réditos económicos?

– A veces…

Vale subrayar que Juan de Dios Larraín expondrá el martes 26 de marzo a las 16:30 horas, en el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema en una actividad presentada por la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien preside la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial.

La actividad contará además con la participación de Ana Josefa Silva, periodista y crítica de cine; y Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema.

Esta presentación se puede seguir en directo en el canal de televisión del Poder Judicial: www.poderjudicialtv.cl