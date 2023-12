Serie de conversación “Café Constitucional”

Vía YouTube AQUÍ.

La serie audiovisual de debate “Café Constitucional”, que analiza las alternativas que ofrece el texto constitucional que se votará el próximo 17 de diciembre, ya está disponible en Youtube. En ella, abogados, antropólogos, psicólogos y otros referentes de las ciencias sociales entran en diálogo con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Dr. en ética y democracia, Álvaro Ramis para explorar las implicancias del actual texto en materias como derechos sociales, género, trabajo y la eficiencia del Estado.

En el primer episodio, titulado “Impacto de la propuesta constitucional en los derechos sociales y de los pueblos originarios”, se reúnen el abogado, Álvaro Benavides; la antropóloga Francisca Fernández y el rector de la casa de estudios. Mientras Benavides advierte sobre un texto que proyecta propuestas que no concretan definiciones, Fernández lamentó estar ante un texto que no considera plenamente la interculturalidad. “En los primeros artículos se reconoce un Estado social de derecho, es decir que, de alguna manera el Estado se tiene que hacer cargo de estos derechos, subsidiarlos y alimentarlos con políticas públicas. Pero a medida que esto se va planteando, la constitución en ciertos artículos no se va desarrollando a la par”, cree Benavides sobre temas relacionados con la salud y la educación privada, acuerdos internacionales, el trato con las disidencias y los pueblos originarios.

Sobre este último apartado, la académica Francisca Fernández coincide con el docente de Derecho y declara el actual proceso constituyente como “absolutamente excluyente” de los pueblos originarios. “Lo que vemos es restrictivo ya que no hay aymaras, quechuas, lickan antay, rapanuis y una serie de otros pueblos que han luchado históricamente por su reconocimiento. Ahí ya vemos una diferenciación importante”, asegura.