Curso Arte Lumínico “LED y Video Mapping”

Av. Francisco Bilbao 3038, Providencia, Santiago de Chile.

Lunes 1, jueves 4, lunes 8 y jueves 11 de abril de 2024 – 18:00 a 21:00 horas.

Consultas e inscripciones: cursos@ciluz.cl

Valor: $230.000.

Este curso propone explorar las posibilidades de la luz como medio expresivo y artístico, así como las principales tecnologías para el diseño, implementación y control en instalaciones y performance en vivo.

Se abordarán conceptos sobre la teoría de la luz y la óptica, aplicadas de manera práctica al desarrollo de experiencias artísticas, y revisarán referentes destacados en este campo y profundizaremos en la utilización de herramientas como video proyectores y luces LED.

Durante el proceso se usará el software MadMapper y el Microcontrolador Arduino, junto con materiales electrónicos y ópticos para desarrollar diversos prototipos de experimentación, traduciendo los conocimientos en creaciones artísticas en un formato tangible.

Profesor: Sergio Mora-Díaz

Arquitecto Universidad de Chile y Artista Medial. MPS Interactive Telecommunications Program, NYU Tisch School of the Arts, New York, NY.

Su trabajo explora las cualidades comunicativas e interactivas de espacios físicos a través de las tecnologías digitales, proyecciones, luz y sonido.