Banda Los Perros del Ritmo en Valle del Elqui

Camping Ganímedes, Cochiguaz, Valle del Elqui

Sábado 30 de marzo – 11:00 horas.

El dúo de surf, garage, twist y rock n’ roll lo-fi liderada por Marcela Velásquez (voz) y Perro (guitarra), serán una de las atracciones principales que tendrá la Vendimia Palü ’24 a realizarse el sábado 30 de marzo en Camping Ganímedes (fin de semana largo).

Tras casi un año de silencio musical, el proyecto vuelve a la ruta promocionando su nuevo sencillo ‘Aleluya’ (popularizado por Jeff Buckley, original de Leonard Cohen) junto a su nutrido catálogo de clásicos reversionados al español (“Los Perros del Ritmo” 2013, “Desarmados” 2018 y “La Vida es un Trompo” 2019, vía AlgoRecords). Disponible en todas las plataformas de streaming.

Integrada originalmente por Marcela (voz), Luis “Lucho” Mariño (teclados), Alejandro Gómez (guitarrista de Perrosky) y Albro (Álvaro Gómez, baterista de Perrosky), la propuesta rescata el catálogo de Fats Domino, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Los Lobos, The Isley Brothers, Alan y sus Bates, Los Tigres, Hasil Adkins, Little Richard, Chuck Berry, entre muchos otros más, con una energía única y contagiosa que no dejará a nadie sin mover los pies.

A 40 minutos de Vicuña y encajonado a 1.700 msnm, la primera versión de la Vendimia Palü ’24 se realizará en Paihuano, sector El Colorado (Valle del Elqui), cuyas instalaciones del Camping Ganímedes cuentan con servicios de eco refugios y habitaciones, estacionamientos, duchas, tinaja, un bazar boutique y una playa exclusiva para los visitantes del evento.

Durante toda la jornada, se desplegará una serie de actividades que van desde servicios de trekking, astroturismo (cerrando el mes de la astronomía), cabalgatas, apiterapia, teatro, acupuntura, masoterapia y restaurant, hasta venta de productos orgánicos, stands de alimentación, cerveza artesanal, kombuchas, degustaciones, indumentaria outdoor, artesanía diaguita, permacultura, ceremonia ancestral impartida por “Las Ñañas”, pinta caritas, y el Sunset Karaoke Palüsa en la “Rewe Ramada”.

Finalmente la programación musical de la #VendimiaPalü Unplugged Semi Acústico estará a cargo de Kancana Blues, Kako Leiva, Flor d’ Batu, Mabel González (presentando su nuevo disco/recetario y la ‘Cueca de Dragon Ball’), la rapera Anikyllah, el colectivo de batucadas Elquino Retumba y variadas sorpresas más.

Lo anterior se enmarca en las actividades de lanzamiento de la ONG Ganímedes, cuya primera activación será el evento familiar Vendimia Palü (del mapuzugun “tía paterna”).