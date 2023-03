El exilio de Cecilia Vicuña en Estados Unidos

Presentado por:

¡Hola! Y llegó marzo. Ya está. Falta cada vez menos para los Oscar, donde la cinta argentina 1985 avanza a pasos agigantados. En 1986, cuando los trasandinos fueron también campeones mundiales de fútbol, lograron el Oscar con La historia oficial. ¿Se repetirá esta vez?

1- CECILIA VICUÑA INGRESA A LA ACADEMIA DE ARTES DE EE.UU.

Cecilia Vicuña with Quipu Womb, TM, March 2022

Cecilia Vicuña sigue sorprendiendo y ahora lo hizo al anunciarse su ingreso a la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos.

La polifacética artista, que viene de ser premiada en la Bienal de Venecia y de exponer en la Tate de Londres, fue elegida como parte de un selecto grupo de creadores que incluyó al cineasta Francis Ford Coppola.

Vicuña vivió parte de su exilio en Estados Unidos, por lo cual mantiene una antigua relación con ese país. Llegó hasta allá en 1980. Allí se casó con el artista César Paternosto, un argentino que había emigrado a Nueva York en 1967.

En 1981, Vicuña logró exponer en una muestra colectiva en el MoMa y, en 1983, publicó el libro Precario/Precarious​ con la editorial Tanam Press, que obtuvo el premio LINE II al Mejor Libro de Artista del Año.

Uno que la felicitó por este nuevo reconocimiento fue el Presidente Gabriel Boric, quien comentó: “¡Felicitaciones querida! Eres gigante y eterna”.

2- LOS 50 AÑOS DE THE DARK SIDE OF THE MOON

Si hay un disco que me marcó en la vida, sin duda es The dark side of the moon, que escuché en uno de mis viajes a Chile con diez u once años, a fines de los años 80.

No sé de quién era aquel casete blanco, pero la música me hizo alucinar e, incluso, me inspiró para escribir unos cuentos de ciencia ficción que aún guardo en una carpeta por ahí.

El álbum fue lanzado en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 y estuvo casi 20 años en la lista Billboard 200 de los más vendidos.

Roger Waters, principal letrista del disco y ahora alejado de sus excompañeros, anunció que quiere sacar una nueva versión que vería la luz en mayo. Por ahora, me quedo con la actual.

3- LOS ÚLTIMOS DÍAS DE VÍCTOR JARA

Esta semana, el diario español El País adelantó la publicación de La vida es eterna, una nueva biografía del cantautor y director de teatro Víctor Jara, escrita por el historiador español Mario Amorós.

El escritor ya publicó otras obras vinculadas a Chile: sobre el Presidente Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda, el líder revolucionario Miguel Enríquez y el dictador Augusto Pinochet.

Para su investigación, Amorós estudió la discografía del artista, que marcó un hito en la Nueva Canción Chilena y la música latinoamericana, y abordó las más de 11 mil páginas del expediente judicial.

Puedes leer la nota completa aquí.

4- ESPAÑA, EL ÚLTIMO REFUGIO DE LOS EUROPEOS ANTIGUOS

Hace 20 mil años, cuando el hielo cubría casi todo el Viejo Continente, la península ibérica fue el último refugio de los antiguos europeos, según investigaciones científicas recientes.

Una de ellas, publicada en Nature, fue liderada por Cosimo Costh, de la Universidad de Tübingen (Alemania), que revisó 30.000 años de historia genética europea, desde el Paleolítico Superior (con el desarrollo de las primeras culturas de Homo Sapiens en el continente) hasta el inicio del Neolítico (cuando llega la agricultura).

“Con estos hallazgos, podemos apoyar por primera vez la hipótesis de que durante el último máximo glaciar los humanos se refugiaron en la región climáticamente más favorable del continente, el suroeste de Europa”, sostiene Costh.

Las conclusiones de este estudio se ven reforzadas por otro artículo publicado en Nature Ecology & Evolution, en el que el genetista español del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), Carles Lalueza Fox, presenta datos genómicos de otros 16 individuos del sur de España.

Un genoma estudiado por este científico prueba la persistencia de algunos linajes en la península ibérica y demuestra que este lugar fue “el único sitio de Europa donde las poblaciones aguantaron el máximo glacial. La Península fue su refugio”, comentó a EFE Lalueza-Fox.

5- EL REPARTIDOR QUE LLEVABA UNA MOMIA EN LA MOCHILA

Hace algunos años, una exnovia que fue a Nazca me contó que vio cómo hacían una carretera que pasaba por en medio de un cementerio indígena y que, incluso, alguien le ofreció un cráneo del lugar.

Recordé esa anécdota cuando vi esta noticia ocurrida justamente en Perú, donde a un repartidor de “Pedidos Ya” de la región de Puno le hallaron una momia de entre 600 y 800 años de antigüedad.

El hallazgo lo realizó la policía local, al fiscalizar a tres hombres que bebían. El repartidor alegó que guardaba la momia en la casa de sus padres y que la sacó para que fuera vista por sus amigos del barrio, según dio a conocer el diario El Comercio.

