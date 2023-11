Hallan nuevo continente

Presentado por:

¡Hola! Hoy comienza el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, una oportunidad única para disfrutar hasta el domingo de lo mejor de la ciencia y la cultura de Chile y el mundo. Y la próxima semana será el turno del festival de documentales Fidocs.

Mientras tanto, continúa el paro de los funcionarios del Patrimonio , tras una reunión sin avances con el Gobierno esta semana. Igual que el Bafona , en huelga desde marzo y que sigue sin ser recibido por la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Rage Against the Machine se acordó de Chile en su ingreso al Salón de la Fama, el hallazgo de una galaxia parecida a la Vía Láctea, y la más reciente película de Sofia Coppola sobre el lado oscuro de Elvis Presley.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo a la cineasta Valeria Sarmiento, por su documental Huellas.

1

ARGOLANDIA, EL CONTINENTE DESAPARECIDO HACE 155 MILLONES DE AÑOS

Geólogos de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, anunciaron que lograron hallar el “continente perdido” que por muchos años desconcertó a la comunidad científica, informó esta semana la BBC.

Se trata de un trozo enorme de tierra, de unos 5. 000 kilómetros de largo , que se desprendió del occidente de Australia, cuando su territorio formaba parte del antiguo supercontinente de Gondwana, junto con Sudamérica, África, India y la Antártica.

Los científicos sabían de su existencia hace mucho, porque habían hallado huellas de su separación de Australia.

porque habían hallado huellas de su separación de Australia. La evidencia más clara era el enorme hueco que dejó el trozo que se separó: una cuenca ubicada en las profundidades del océano, al oeste de Australia, llamada la Llanura Abisal de Argo–de ahí el nombre con el que se bautizó al enigmático continente desaparecido–.

Puedes leer la nota completa aquí.

2

DANIELA CATRILEO Y SU LIBRO “CHILCO”: “LA LUCHA NUNCA ES UNA SOLA“

Álvaro Mera, de Cita de Libros, entrevistó a la cuentista, poeta y novelista Daniela Catrileo, por su libro Chilco, una novela distópica ambientada en un Santiago sumido en el caos y la revuelta, cuyas heroínas luchan por el amor y sus raíces indígenas.

Catrileo contó que Chilco apareció sin pretensión de ser una novela, “como respuesta a una invitación de publicar con Planeta… con mezcla de prosa poética, relato, poema, ensayo, con una búsqueda de representar lo sensible, aromas, lo táctil, más allá de lo visual y lo racional, y se cuelan también formas de lenguaje que vienen de la performanceo del arte contemporáneo”.

"Mi idea es mostrar la crisis que en el caso de los pueblos indígenas viene de la 'gran crisis', que es el Pachakuti, la llegada de los invasores, la crisis fundacional. Puede leerse como una trama relacionada con la revuelta reciente, pero está más influenciada por esos otros acontecimientos históricos que por lo que acaba de suceder, que es para mí muy reciente y necesito más tiempo para procesarlo", fue otra de las cosas que dijo.

3

EL ROSTRO DEL NEANDERTAL “EL VIEJO“

Artistas forenses lograron una increíble reconstrucción facial digital de “El Viejo”, el esqueleto de un neandertal hallado en 1908 en Francia, dando una idea de cómo pudo ser su rostro cuando vivió en algún momento hace 47 mil y 56 mil años, informó La Tercera.

En una conferencia presentada por el Ministerio de Cultura italiano en octubre, los investigadores dieron a conocer su nueva aproximación facial, donde utilizaron tomografías computarizadas existentes. Esto significa que utilizan una máquina de rayos X giratoria para crear imágenes transversales o 3D de cualquier parte del cuerpo, según el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería (NIBIB, por sus siglas en inglés).

"Generamos dos imágenes, una más objetiva con solo el busto en tono sepia sin pelo, y otra más especulativa y colorida con barba y pelo", dijo al sitio Live Science, a través de un correo electrónico, Cícero Moraes, coautor del estudio y experto brasileño en gráficos.

y experto brasileño en gráficos. “Esta imagen muestra cómo los neandertales eran similares a nosotros, pero al mismo tiempo eran diferentes, con peculiaridades más evidentes, como la ausencia de mentón, por ejemplo. Aun así, es imposible no mirar la imagen y tratar de imaginar cómo era la vida de ese individuo, hace miles de años”, agregó el experto.

4

HALLAN GALAXIA SIMILAR A LA VÍA LÁCTEA

La revolución que las observaciones del telescopio espacial James Webbsupusieron para la ciencia del cosmos empieza a dar sus frutos: un equipo de investigadores liderados por el Centro de Astrobiología (CAB) descubrió la galaxia similar a la Vía Láctea más lejana de las observadas hasta ahora, revelando que el universo estaba más organizado de lo que se pensaba desde una era temprana, informó EFE.

El hallazgo, que publica este miércoles la revista Nature , muestra una galaxia que forma una espiral en torno a una barra de estrellas –similar a la imagen de la Vía Láctea– que se habría formado hace 11.700 millones de años, cuando el universo solo contaba con 2.100 millones de años, el 15 % de su edad actual, que se calcula en 13.800 millones.

, muestra una galaxia que forma una espiral en torno a una barra de estrellas –similar a la imagen de la Vía Láctea– que se habría formado hace 11.700 millones de años, cuando el universo solo contaba con 2.100 millones de años, el 15 % de su edad actual, que se calcula en 13.800 millones. El descubrimiento de “ceers-2112”, el nombre científico que los investigadores dieron a la galaxia recién hallada, desmonta la concepción de que la estructura de las galaxias espirales, como la Vía Láctea, no se habría consolidado sino hasta que el universo alcanzó la mitad de su edad actual (hace algo menos de 7.000 millones de años).

"Nuestro estudio revela que ya existían galaxias similares a la Vía Láctea hace 11.700 millones de años", explica en una entrevista con EFE uno de los autores principales, Luca Costantin, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el CAB de Madrid.

5

ENFERMO DE CÁNCER, AUSTER PUBLICA NUEVO LIBRO

A pesar de estar enfermo de cáncer, el escritor Paul Auster sigue escribiendo. Ahora acaba de publicar su más reciente libro, Baumgartner, que ya salió en inglés y que Seix Barral publicará en nuestro idioma en España.

Según el diario El País, “es como si en ella se diera cita, destilado, todo lo que a lo largo de los años el autor fue incorporando a su celebrado corpus novelístico. Tras jugar con todos los registros al alcance de la ficción, explorando sus límites, Baumgartner destila cinco décadas de sabiduría narrativa”.

“La última novela de Paul Auster es un volumen de apenas 200 páginas hasta el que llegan ecos sutiles de muchas de sus narraciones anteriores, remedando la danza de la muerte ejecutada en Viajes por el Scriptorium (2006), novela en la que el escritor se despedía de los fantasmas de la creación literaria que habían sido sus personajes”, agrega la reseña.

6

FILME DE SOFIA COPPOLA DISECCIONA A ELVIS

Este 28 de diciembre se estrena en los cines chilenos Priscilla, la más reciente película de la cineasta Sofia Coppola, centrada en la vida de Priscilla Ann Beaulieu (1945), la esposa de Elvis Presley y madre de su única hija, Lisa Marie, fallecida este año.

La cinta debutó mundialmente en competencia en la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y , posteriormente, se estrenó en el Reino Unido en el BFI London Film Festival.

Priscilla conoció al rey del rock a los 15 años, en 1959, cuando el artista ya tenía 25. Y lo que hace la película es mostrar a un hombre controlador, con los efectos de la fama a flor de piel. Rolling Stone escribió que se trataba de "un viaje desgarrador al oscuro corazón de la celebridad", con Sofia Coppola "en su mejor momento".

7

CHARLY GARCÍA Y SU ESQUINA EN NY

Una esquina en Nueva York llevará el nombre de Charly García. El hecho se debe a los 40 años que cumplió el clásico disco Clics modernos del cantante trasandino, que se convirtió en la banda sonora del retorno de la democracia argentina, tras su publicación en 1983.

La placa fue grabada y mezclada en Nueva York, donde además se tomó la foto de la portada del disco, justo en la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley , la que esta semana pasó a llamarse “Charly García Corner”.

El mencionado disco contiene varias de las canciones más importantes de la carrera del artista, como "Nos siguen pegando abajo" y "Los dinosaurios", con nada menos que Pedro Aznar como bajista.

Charly ya escribió una carta de agradecimiento, que puede leerse en la imagen que acompaña a este texto.

8

TOM MORELLO Y CHILE AL SALÓN DE LA FAMA

El pasado viernes 3 de noviembre, la banda Rage Against the Machine ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El músico Tom Morello –que fue uno de los invitados a Santiago a la conmemoración oficial de los 50 años del golpe de Estado, en septiembre pasado– aprovechó la ocasión para recordar a nuestro país.

"A lo largo de la historia, la chispa de la rebelión ha venido de sectores inesperados: autores, economistas, carpinteros. Pero como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canciones", fueron algunas de sus palabras.

Por si fuera poco, además se dio el lujo de mencionar al Presidente Gabriel Boric, conocido por ser un devoto fan de la banda.

“La lección que aprendo de los fans de Rage es que la música puede cambiar el mundo. Diariamente escucho a fans que se han visto afectados por nuestra música y que a su vez han afectado al mundo de manera significativa. Organizadores, activistas, defensores públicos, profesores, los presidentes de Chile y Finlandia, han pasado tiempo en nuestro mosh pit”,expresó Morello.

9

CINEASTA VALERIA SARMIENTO: “NO ENTIENDO MUCHO LO QUE ESTÁ PASANDO HOY DÍA EN CHILE”

Francisco Castillo entrevistó a la directora, que presenta en el Festival Puerto de Ideas el documental Huellas, un viaje a los años más oscuros de la dictadura.

En la entrevista, Sarmiento comentó que una de las cosas que le impactó cuando vino a Chile, después de 10 años de exilio, fue que “todo el mundo andaba de uniforme, en las tiendas y en todas partes”.

Además, "la gente no se atrevía a hablar mucho, andaba con miedo (…). Mi suegro, por ejemplo, estaba muy preocupado porque mi marido, que era Raúl Ruiz, andaba con una cámara Super 8 que filmaba desde el auto de mi suegro. Él estaba aterrorizado. La gente vivía con miedo", dijo.

10

PANORAMAS REGIONALES

– ENCUENTRO “CHILE O LA IMAGINACIÓN UTÓPICA: SOBRE LA DEMOCRACIA COMO ESTÉTICA” EN MADRID

Una serie de actividades culturales se realizarán este viernes y sábado en Madrid , en el marco del evento “Chile o la imaginación utópica: sobre la democracia como estética”, organizado por la Embajada de Chile en España.

, en el marco del evento “Chile o la imaginación utópica: sobre la democracia como estética”, organizado por la Embajada de Chile en España. El evento incluye la participación de artistas como Delight Lab , el trovador Mauricio Redolés y el Premio Nacional de Literatura Elicura Chihuailaf .

, el trovador y el Premio Nacional de Literatura . De la mano de poetas, artistas y creadores, y a través de diferentes formatos, que incluyen conferencias-taller, conciertos, videocreación y performance, se propone un recorrido por las formas estéticas y voces poéticas del Chile actual, atendiendo a su contribución en la construcción de una cultura democrática.

En el marco de esta actividad y a lo largo de las dos jornadas, además se invita al público asistente a intervenir la obra “Todo Chile será tus ojos”, del artista Álvaro Silva-Wuth , que se exhibe con motivo de este encuentro en el Vestíbulo del Auditorio 200, en el Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía .

Más información aquí.

– EXPOSICIÓN SOBRE QUIMANTÚ EN VALPARAÍSO

El Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX, Plaza Soyomayor) de Valparaíso, inauguró una nueva exposición en su Hall Central, en el contexto y en alianza con el Festival Puerto de Ideas en su versión 2023.

en su versión 2023. Se trata de una muestra sobre la Editorial Quimantú , el proyecto del Gobierno de la Unidad Popular para la producción y distribución de material literario a bajo costo. Este logró masificar la venta de libros en una escala sin precedentes, lanzando hasta 100 mil ejemplares desde agosto de 1972 de manera semanal. Entre sus títulos se encontraban las obras de autores como Gabriela Mistral, Edgard Allan Poe y Arthur Conan Doyle, entre otros.

Además, este domingo 12 a las 11:30 horas, junto a Pablo Dittborn, editor y exfuncionario de Quimantú, habrá una conversación en torno a esta exposición y al valor histórico del trabajo que la editorial logró a través de los años. Además participará la escritora y editora Isabel Molina, y el artista visual y académico Pablo Chiuminatto, en el marco del Festival.

– FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS KURÜCHE EN TEMUCO

Desde el jueves y hasta este sábado se realiza en Temuco el Festival Internacional de Artes Escénicas Kurüche, con entrada liberada.

el Festival Internacional de Artes Escénicas Kurüche, con entrada liberada. Allí doce artistas provenientes de Brasil, Guinea, Ecuador, Arica y la zona tensionan imaginarios coloniales con sus propuestas de danza, performance, música y teatro de títeres. Además, habrá talleres para infancias y todo público.

Los eventos se realizan en los escenarios de KOM Creación y Cultura Contemporánea, el Aula Magna de la Universidad Mayor, Parque Langdon y Teatro Municipal de Temuco.

Más información aquí.

