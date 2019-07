La Semana Política analiza los temas que han marcado la jornada: otro fallido acuerdo en reforma de pensiones y el voto para el ascenso de la jueza Repetto a la Suprema

El preacuerdo de la DC con el Gobierno en torno a la reforma previsional y el trabado proceso de nombramiento de la jueza María Angélica Repetto como nueva ministra de la Corte Suprema fueron los temas analizados en un nuevo episodio de La Semana Política en El Mostrador, con el director ejecutivo Federico Joannon, el editor periodístico, Héctor Cossio y la editora de Mercados, Natalia Saavedra.

"Se está debatiendo este posible acuerdo anunciado por la DC a propósito de la reforma previsional en un modelo bien parecido a lo que sucedió con la reforma tributaria, es decir, se firma como un preacuerdo con el Gobierno para después debatir en sala una vez que salga de las comisiones", explicó Natalia Saavedra.

Respecto al nuevo ente público a cargo del 4% de cotización adicional, Saavedra indicó que "lo que contempla este Consejo de Ahorro de Seguro Social, que en el fondo va a ser un ente supervisor que recibe el 4% de parte de las AFP que es la recaudadora del porcentaje adicional y lo licita para que agentes de mercado lo inviertan".

"Algunos parlamentarios dicen que están en plena negociación, pero parece que el acuerdo no estaba tan amarrado, ya que algunos personeros del PPD están señalando que la DC se adelantó un poco con esta posición y también a la vez está circulando un borrador de lo que el Gobierno propondría en materia final de la reforma previsional donde hay cosas que no están tan claras, que es por ejemplo, lo que propone la DC es este 4% adicional y además entre un 0,5% y un 1,5% más para el componente de seguros sociales, eso no está en el borrador. Entonces, yo creo que se está haciendo como una nebulosa en la que se está saltando un paso desde la previa en la comisión a dar por aprobada una ley, y eso es un poco peligroso", dijo Saavedra.

En este sentido, Héctor Cossio sostuvo que "esto se dio por hecho, ya que en la mañana las primeras noticias que circularon en medios económicos y políticos era que ya se había alcanzado el acuerdo y vuelve a pasar lo que ya ha pasado en más de una ocasión que es que se dan por sentado los acuerdos y resulta que esos acuerdos, en este caso la DC, no eran tales".

"Lo que sí parece que hubo es un consenso de parte de gente de la DC básicamente Gabriel Silber, pero que no había sido ni conversado y no se había alcanzado el grado de consenso necesario como para hablar de que tenemos cerrado un acuerdo", agregó.

¿Por qué hacer este esfuerzo de modificación por una cifra que al poco rato va a ser insuficiente para dar pensiones mejores?", planteó Federico Joannon.

"Está claro que el Estado no tiene la plata suficiente para poner en el pilar solidario lo necesario y por lo mismo, en vez de subir impuestos se pretende subir este 0,5% ó 1,5% de imposiciones, es decir, es una forma de que el Estado recauda algo que habitualmente se recaudaba a través de impuestos", complementó.

"Una cadena de comisiones"

En relación a esto, Natalia Saavedra, señaló que "un dato relevante es la cantidad de comisión que van a pagar los afiliados, quienes le tienen que pagar comisiones a las AFP por la administración de los fondos y le van a tener que pagar comisión de su propio saldo al nuevo consejo, porque así lo indica el borrador. Entonces, de acuerdo al saldo que tú tengas de ese 4%, vas a pagar otra comisión a este consejo que va a licitar esa administración. Y además eventualmente podría haber un tercer cobro de comisión por la administración del seguro social".

"Además de las otras comisiones encubiertas que hay. Acordémonos que las AFP contratan a otros que cobran comisiones, es decir, esto es como una cadena de comisiones", agregó Joannon.

"Estamos hablando de poner más plata en este ‘chanchito’ pero también no hay un cambio en la mentalidad de cómo se administra esta plata", explica Saavedra

El poderío político y económico de las AFP

En otro aspecto, Federico Joannon entró a analizar el poderío político y económico de las AFP, lo cual ha influido directamente en cómo se ha llevado a cabo la problemática de las pensiones en el país.

"He echado de menos una conversación mucho más relevante que es el poder político que significa esa cantidad de dinero. Las AFP tienen un poder político enorme y había mucha conciencia de eso, pero ahora como que se desdibujó, entonces quien administra parece una cosa como de carnicería o panadería, y la verdad es que acá hay un tema político muy profundo", planteó.

"El mercado de capitales funciona gracias a las platas de las AFP, las AFP ponen directores en las principales empresas de Chile, las AFP apoyan o no apoyan a empresas lo que significa muchas veces la viabilidad o no de empresas. Eso es un poder político y económico gigante y eso está oculto bajo la alfombra", explicó.

"Derechamente eso no se está conversando", dijo Cossio.

En este contexto, Saavedra sostuvo que "el corazón de este Gobierno no es capaz o no puede asociar ciertos eslogan o ciertos discursos. Por ejemplo, eso que se generó y lo leí en una carta de El Mercurio que decía ¿por qué no podemos discutir de una AFP estatal? que eventualmente sería un método distinto de administrar estas platas".

"Proceso lento y demoroso"

El fallido nombramiento de Dobra Lusic en la Corte Suprema sigue en la palestra, más aun tomando en cuenta las complicaciones que ha tenido el Gobierno para conseguir la aprobación en el cargo de la nueva candidata María Angélica Repetto, lo que ha significado una lluvia de críticas de la oposición al proceso.

En este sentido, Joannon indicó que es importante "analizar quién es el juez que quiere asumir en la Suprema, cómo ha votado, si es medioambientalista, si es conservador, si es una persona que protege a los consumidores, todo de acuerdo a sus fallos. Eso es lo que falta, ya que se modificó las formas de la comisión del Senado para analizar y no hicieron nada, no ‘’apretaron a la jueza para nada en ningún tema, ella hasta se dio el gusto de decir que era contraria al aborto y que no era feminista".

"Entonces vamos a tener, si es que la ratifican a Repetto, una ministra de la Corte Suprema que no sabemos mucho de ella salvo que es conservadora, salvo que no ha optado por acoger recursos de protección medioambientales, y el Senado mirando para arriba pidiendo que se respeten las negociaciones previas", añadió.

"Un dato que me comentaron varios abogados, es que cuando se abrió esta posibilidad de empezar a armar la terna y la quina previamente a que se nombrara este cupo cuando sale la primera alternativa de Dobra Lusic se señala que hay buenos candidatos pero que hay como un mandato de que sea una mujer quien ocupe este cupo", complementó Saavedra.