Sichel sacó las garras: "Vamos a un choque de trenes entre Boric y Kast que puede ser mortal para el sistema político"

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, el candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, marcó distancia con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a quien acusó de extremar sus posiciones en medio de la campaña, y reafirmó sus críticas al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con Chilevisión, Sichel enfatizó que "yo estoy bien asustado de lo que está pasando en Chile, vamos a un choque de trenes entre Boric y Kast que puede ser mortal para el sistema político". Sobre las encuestas, dijo que se han equivocado y así pasó en la primaria de su coalición, en la que ganó a pesar de que las mediciones daban por vencedor a Joaquín Lavín. Sin embargo, agregó que "hay algo que me hago cargo de las encuestas: se está polarizando el país, lo que creo que es una mala noticia para la mayoría silenciosa del país, que dice cómo voy a tener que elegir entre dos extremos".

El exministro subrayó en varias ocasiones que tiene diferencias con Kast, y que de eso depende su apoyo en una eventual segunda vuelta del líder del Partido Republicano. "Creo que hay una conversación sobre temas críticos que para mí sí son relevantes para el futuro del país. No sólo se trata de algo que para mí es básico: condenar la violencia, perseguir al narco, controlar el orden, también hay conversaciones sobre el futuro que para mí son relevantes.La mirada sobre el cambio climático. José Antonio escribió columnas contra la organización de la Cop en Chile, yo creo que no soy promotor de la Cop pero creo que es esencial que en Chile se realice y sea líder mundial en medioambiente. Para mí hay que potenciar el ministerio de la mujer (...) yo creo que se necesita Estado en muchos lugares", sostuvo, agregando que no es partidario de achicar el Estado.

"Lo que más me da terror de lo que puede pasar en marzo es que el país se convierta en algo más ingobernable de lo que es hoy día", manifestó. Sichel además abordó el proyecto de indulto, asegurando que "no estoy de acuerdo ni con este indulto, ni con los que se hacen en dictadura en amnistía", atribuyendo las largas prisiones preventivas de personas detenidas en el marco del estallido social a la lentitud de la justicia.

En cuanto al financiamiento de su campaña del 2009, financiada por pesqueras, sostuvo que "no fue nunca formalizada ni investigada por nadie, por lo tanto no tengo porque suponer que hubo financiamiento irregular". Reiteró que no conocía sobre los aportes y que le hubiese gustado conocerlos.