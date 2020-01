Dibujante de Marvel y guionista chileno adelantan el futuro de Latinoamérica en nuevo cómic policial

“En una Latinoamérica distópica, y después de 20 años, el detective Joe Santos es obligado a volver al servicio activo para investigar una serie de crímenes que han cubierto a "Nueva Amazonia" con sangre y muerte. Una droga elaborada con un valioso mineral mata a sus consumidores en pocos días, luego de cumplir algunos de sus deseos más sórdidos. ¿Podrá Santos -en compañía de la insoportable autómata C-Cilia- resolver esta vez el misterio que en el pasado terminó con su carrera, destrozó parte de su cuerpo y causó la muerte de su antigua compañera?”.

Ese es parte del argumento de “El Último Detective”, historieta nacional creada por el brasileño Geraldo Borges, dibujante de Marvel y DC Comics en títulos tan populares como X-Men, Wolverine, Darth Vader, Batman y Robin, y Justice League; y el guionista y editor chileno Claudio Alvarez, guionista de los cómics locales independientes El Gran Guarén y El Ejército de Dios.

Una de las particularidades de la nueva historieta, publicada por la editorial Acción Comics y cuyo avance fue presentado a fines del año pasado en la Comic Con de Nueva York, es que muestra una visión retrofuturista de América del Sur, donde los países se han unido bajo el nombre “Nueva Amazonia”. Todos los países… o casi todos: un sector del sur del continente se mantiene fuera del pacto. “El país mapuche se niega a sumarse a este nuevo ente, principalmente porque la unión está motivada por la explotación del vitrium, un mineral que domina la vida de la gente y que forma parte central de la trama. Aun cuando el Wallmapu no forma parte relevante de este capítulo, sí me gustaría mostrarlo en una próxima entrega”, comenta Alvarez.

Una historia “a la antigua”

“El Último Detective” presenta a Joe Santos, quien solía ser el mejor agente de Nueva Amazonia y ahora es un viejo policía retirado, que vive en un auto exilio y cuyo cuerpo fue reconstruido con partes mecánicas tras el fracaso en su último caso, 20 años atrás. En esta oportunidad, tras una serie de muertes provocadas por una misteriosa droga, la policía se ve obligada a recurrir nuevamente a Joe: todo indica que “Black Joao”, quien no es otro que el responsable de mutilar a Joe y asesinar a su compañera, ha vuelto. Para ello, el ex detective contará con la “ayuda” de C-Cilia, una insoportable compañera robot, además de la desconfianza del resto de los agentes de la policía de Nueva Amazonia y todas las limitaciones de un cuerpo que simplemente ya no le responde como antes.

“La relación de los personajes es lo que más me gusta en nuestra historia; tenemos dos protagonistas con conflictos entre sí, lo que torna la dinámica súper interesante. Además El Último Detective transcurre principalmente en Manaos, una ciudad de Brasil en la que viví y a la que le tengo mucho cariño”, comenta Borges, quien se estableció en el país hace un año y medio, y hoy dirige además la escuela Quadriños Estudio Chile.

Al respecto, Alvarez agrega que “es una historia de policías, casi a la antigua, pero con un montón de elementos y detalles que la hacen atractiva, creo. Es un terreno donde es difícil no caer en el cliché, por lo que usé los ingredientes que normalmente uno encuentra en estas historias, para construir a partir de ahí. La estética tiene que ver con el steampunk, pero está ambientada en Sudamérica, por lo que quisimos mantener la identidad y el colorido de nuestro continente. Nueva Amazonia es toda Sudamérica, aunque en este caso elegimos ambientar la historia en lo que sería una zona de Brasil”.

Equipo internacional

Además de Álvarez y Borges, el equipo creativo lo completan el brasileño Arthur Hesli en los colores, el chileno Maycols Alfaro en los rótulos y Guillermo Núñez, quien trabajó en la versión en inglés de la obra. “Es un equipo de nivel internacional. Como guionista es un lujo poder trabajar con artistas que hacen que la historia crezca y se transforme en un cómic que podría ser publicado en cualquier parte del mundo”, comenta Alvarez, quien adelanta que ya existen conversaciones con editores extranjeros muy interesados en publicar la historia.

Por su parte, Geraldo Borges asegura que “todos estos años, siempre dibujé las historias de personajes creados por otros, y siempre con universos ya establecidos. Así que la oportunidad de crear todo desde cero y hacer un universo propio la encaré como un gran desafío”.

La primera parte de “El Último Detective” estará a la venta en el evento SuperFest, que se desarrollará entre el 24 y el 26 de enero en la Estación Mapocho, donde sus autores estarán firmando ejemplares; También en el sitio www.accioncomics.cl con envío a todo Chile.