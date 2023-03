No solo Sillicon Valley Bank: la escalada de tasas en Estados Unidos pilló al Banco Central mal parado y golpeó su cartera e impacta sus reservas

Desde el tercer trimestre de 2021 hasta diciembre de 2022 las reservas netas cayeron en un tercio, de US$ 18.600 millones a US$ 12.800 millones. Si se mira el gráfico que publico con esta nota, pueden ver cómo la cartera del banco pierde plata a medida que comenzaron a subir las tasas de interés en el mundo. A diciembre de 2022, la cartera acumulaba pérdidas de US$ 1.600 millones.