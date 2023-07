Delitos económicos y la caja de pandora que abre la decisión de la CPC del ir al TC

Presentado por:

¡Buenas y feliz lunes! Arrancamos con buenas noticias. Todo indica que la inflación en Chile se reduce más aceleradamente de lo previsto y los mercados así lo reflejan. En Sanhattan ya apuestan a que el Banco Central será más agresivo en su proceso de baja en la tasa de política. El consenso es de un recorte de 75 puntos base, pero el BCI es uno de los bancos que apuesta a un recorte de 100pb en la reunión de fines de mes.

En la esfera política, la ministra del Trabajo Jeannette Jara dijo estar “moderadamente optimista” de que se logrará un acuerdo para la tan ansiada reforma de pensiones. Y oficializó la nueva flexibilidad de La Moneda: Jara se abrió a eliminar las cuentas nocionales y a redistribuir la cotización de 6% adicional: 4% al seguro social y 2% de capitalización individual.

1

CUELLOS, CORBATAS Y LA LEGITIMIDAD DEL MODELO

La legitimidad del modelo. Hace 12 años estalló el escándalo de La Polar, caso que se convirtió en sinónimo de estafa a los consumidores y dejó al desnudo la debilidad de la institucionalidad regulatoria en Chile.

Además, para muchos analistas el escándalo fue lo que gatilló el comienzo de una fuerte caída en la confianza en la actividad empresarial. A La Polar le siguieron casos de colusión, de uso de información privilegiada, el escándalo de las Cascadas de Julio Ponce y de financiamiento ilegal de la política. La suma de estos escándalos terminó siendo un factor relevante en el cuestionamiento a la legitimidad del modelo.

Una institucionalidad sin dientes. Hace años que lo sabemos y nos hacemos los tontos. SQM tuvo que pagar rápido US$ 30,5 millones a minoritarios en Estados Unidos para evitar un juicio mayor, producto de sus aportes irregulares a campañas políticas. Esos US$ 30,5 millones resultaron ser una cifra incomparable con los $127 millones en sanciones que aplicó el regulador local a los directores de la minera, por no haber informado oportunamente el monto destinado a pagos irregulares de la política.

Fueron los reguladores y la justicia de Estados Unidos que destapó el caso de colusión de Lan Cargo (ahora Latam) que resultó en multas de casi US$ 100 millones.

(ahora Latam) que resultó en multas de casi US$ 100 millones. Y fue la SEC, el regulador de Wall Street, el que descubrió el uso de información privilegiada de Juan Bilbao, histórico socio de Consorcio y uno de los príncipes de Sanhattan. Bilbao la sacó barata: llegó a un acuerdo con la SEC que lo obliga a pagar US$13,2 millones.

Estos casos, sumados a las irrisorios castigos en varios de los casos de colusión, fueron las gotas colmaron el vaso que llevó a que se acordara endurecer las penas y multas para crímenes de cuellos y corbata. Y el resultado fue que la ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente fuera aprobada recientemente por el Congreso con mayorías contundentes, casi con unanimidad, luego de cuatro años de trabajo.

Entre las críticas que se le hace es que solo aplica a empresas grandes y que no incluye irreprochable conducta como atenuante. Los méritos o defectos de la ley se los dejo a los abogados expertos, el punto es que los que se oponen tuvieron amplio espacio y tiempo para cuestionarla.

Es por eso que genera tanta molestia la decisión de la CPC de ir al Tribunal Constitucional (TC) para cuestionar y que se le hagan modificaciones a la ley, algo que en la práctica, dicen abogados que entienden del tema, le quitaría poder disuasivo a la nueva institucionalidad. El gremio de los empresarios ya lo hizo con el Sernac.

Una extraña decisión cuando lo que buscan es legitimidad . Como bien recuerda en su columna de este domingo Daniel Matamala, el proyecto es considerado como la reforma más significativa al Código Penal desde 1874 y tuvo apoyo trasversal.

. Como bien recuerda en su columna de este domingo Daniel Matamala, el proyecto es considerado como la reforma más significativa al Código Penal desde 1874 y tuvo apoyo trasversal. Un consenso que debería ser celebrado en momentos en que los grandes acuerdos escasean y se echan de menos. Y sobre todo porque el empresariado asegura que el Estallido Social los hizo repensar y ahora entienden que deben recuperar confianzas y legitimidad ante la sociedad. Aunque ahí no están solos. El resto de las instituciones tiene desafíos similares.

2

ELECCIONES EN ARGENTINA, CHINA Y EL ROL DE RODRIGO VALDÉS

Rodrigo Valdés se convirtió en elemento clave para el resultado de las elecciones presidenciales de octubre y por ende del futuro político de Argentina. Como director del Departamento para Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) es el que está liderando las negociaciones con el gobierno de Sergio Massa para lograr un nuevo acuerdo que evite un default argentino.

Este lunes viaja a Washington un delegación argentina y medios locales dicen que Massa, actual ministro de Economía y candidato del peronismo y el kirchnerismo a la presidencia , apuesta a tener listo el próximo un acuerdo preliminar el viernes que luego iría al directorio del FMI para ser aprobado.

, apuesta a tener listo el próximo un acuerdo preliminar el viernes que luego iría al directorio del FMI para ser aprobado. La complicada situación que enfrenta Argentina. El gobierno tiene que pagar un total de casi US$ 8.500 millones hasta fin de año, de los cuales US$ 3.400 vencen a fines de julio y principios de agosto. El acuerdo que se negocia es que el FMI le adelante fondos y relaje alguna de las condiciones del acuerdo que se firmó el año pasado para reestructurar los US$ 44.000 millones que el fondo le prestó al gobierno de Mauricio Macri.

El gobierno tiene que pagar un total de casi US$ 8.500 millones hasta fin de año, de los cuales US$ 3.400 vencen a fines de julio y principios de agosto. El acuerdo que se negocia es que el FMI le adelante fondos y relaje alguna de las condiciones del acuerdo que se firmó el año pasado para reestructurar los US$ 44.000 millones que el fondo le prestó al gobierno de Mauricio Macri. El escenario político. Para Massa, según La Nación, un acuerdo sería beneficioso para sus ambiciones presidenciales y de la coalición oficialista. Los nuevos fondos fortalecerían las reservas, que están en negativo, y evitarían una devaluación en la víspera de las elecciones. El consenso trasversal es que una devaluación sería lapidario para sus aspiraciones electorales. Las primarias (PASO) son en agosto y las finales en octubre. Pero según el reportaje, el FMI en una devaluación ordenada que reduzca la brecha entre el tipo de cambio oficial y los diferentes dólares paralelos que existen.

El factor geopolítico. Massa y el kirchnerismo apuestan a la carta China. El gigante asiático quiere acceso a los puertos y el litio argentino. El Banco Central chino ya autorizó al argentino a utilizar parte de los yuanes disponibles en el swap de reservas para pagar ciertos vencimientos de junio. Massa habría advertido a Estados Unidos que podría hacer los mismo con en el resto de los vencimientos de este año. Su apuesta es que la Casa Blanca presionaría al FMI a acordar rápido y sacar a China de la ecuación.

3

CASO SALMONES: ANDRÉS LYON NUEVAMENTE EN EL OJO DE LA TORMENTA

Qué pasó. Un nuevo caso de sobreproducción de la salmonera Multiexport salpica a Andrés Lyon, actual gerente general de Australis, la empresa que es el corazón del conflicto entre la china Joyvio y el empresario Isidoro Quiroga, precisamente por casos de sobreproducción.

El nuevo round. La semana pasada Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un nuevo procedimiento sancionatorio en contra de la empresa Multiexport por sobreproducción, el segundo en el año, esta vez en el Centro de Engorda de Salmónidos (CES) Taraba 3, en Puerto Natales. La empresa habría superado el límite de producción en un casi 8%. El caso anterior fue por una sobreproducción de 13% en un centro de engorda en la Región de Aysén.

Fuentes cercanas a la defensa del empresario Quiroga hacen hincapié en que los dos casos de sobreproducción en Multiexport ocurrieron durante la gestión de Andrés Lyon, que en ese período era director y gerente general de Multiexport Patagonia. Lyon es hoy el actual gerente general de Australis.

Y que fue precisamente Lyon, cuando estalló la pelea, el que acusó públicamente en entrevista en prensa que cuando llegó a Australis a mediados de 2022 detectó “ciertas irregularidades en la forma de llevar adelante la producción, que eran anómalas, planificadas y sistemáticas” que informó al grupo controlador Joyvio. Y acusando que bajo la propiedad de Quiroga hubo una sobreproducción incompatible con los parámetros del regulador, lo cual habría “ocultado” durante el due dilligence realizado por los compradores.

detectó “ciertas irregularidades en la forma de llevar adelante la producción, que eran anómalas, planificadas y sistemáticas” que informó al grupo controlador Joyvio. Y acusando que bajo la propiedad de Quiroga hubo una sobreproducción incompatible con los parámetros del regulador, lo cual habría “ocultado” durante el due dilligence realizado por los compradores. Los chinos demandaron por casi mil millones de dólares a Quiroga: quieren que les devuelvan la plata y que los indemnicen. Nadie cuestiona que la sobreproducción existió, la pregunta que tendrá que resolver la Justicia es si a los chinos le ocultaron información para vender más caro durante el proceso de venta.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: INVERSIÓN EN IA

¿En que proyectos de Inteligencia Artificial invierten los fondos de capital de riesgo en Chile y la región?

En Chile el 50% se invierten en fintech (sector financiero) y insurtech (seguros). El resto se divide en la industria de alimentación (Agrotech/NotCo es un ejemplo) y viajes/turismo. Las cifras son de un informe del Observatorio de Políticas de IA de la OCDE y el gráfico lo armó Statista.

El resto se divide en la industria de alimentación (Agrotech/NotCo es un ejemplo) y viajes/turismo. Las cifras son de un informe del Observatorio de Políticas de IA de la OCDE y el gráfico lo armó Statista. Los servicios financieros y de seguros fueron los principales receptores de inversiones de capital de riesgo en inteligencia artificial en tres de los siete países latinoamericanos incluidos en el gráfico. El documento muestra que en el caso de México, la industria logística, minorista y mayorista se destacó como la principal beneficiaria, recibiendo el 56% del capital de riesgo en IA.

5

LA SEMANA EN REDES: LOS FILOSOS TUITS DEL MISTERIOSO @EDU7

¿Quién es Edu7 o @AlephEdu? Tiene casi 29 mil seguidores en Twitter y en el mundo de las inversiones, economía y pensiones es un referente. Nadie sabe quién es, qué hace ni donde trabaja, pero es seco para los números y sus posteos sugieren fuertemente que desprecia los extremos y las ideologías. Su perfil dice “Trading, Fondos Pensiones, Matemática Aplicada y Estadística, Librepensador, Cine, Música, Sarcasmo”. Se da por descontado que trabaja en la industria financiera.

Es igual de crítico con el Frente Amplio y con el movimiento NO+AFP que con las AFP propiamente tales. Las saca al pizarrón de manera regular por sus posturas políticas, cálculos poco transparentes y últimamente por la forma en que informan su rentabilidad.

Esta semana se dio un festín apuntando a los errores de cálculo y análisis de una columna publicada en El Mercurio sobre el debate de la reforma de pensiones de uno de los economistas favoritos de la derecha: José Luis Daza.

“Insisto con la columna de Daza pq es una excelente herramienta para poder filtrar: quiénes son los economistas serios que realmente saben de pensiones y quienes son economistas activistas chantas que lo retuitean o defienden”, fue otro de sus tuits con los agitó la polémica.

Aprovechó la polémica que desató en redes para criticar la calidad del debate económico local. “Sospecho que, si vinieran expertos independientes de otros países a presenciar la discusión técnica del 6%, considerarían el espectáculo un poquito dantesco. En Chile los economistas son muy atrincherados y generalmente responden a los intereses de sus financistas y partidos”.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– En medio de la guerra fría entre Estados Unidos y China, el poder blando de Estados Unidos vuelve a aterrizar en Chile. Se trata del Consejo de las Americas/Americas Society, la influyente organización empresarial estadounidense fundada por los Rockefeller y cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.

¿De que se trata? De una nueva edición de Conferencia de Ciudades, el encuentro empresarial que tradicionalmente organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda. El evento será en Santiago el 9 de agosto y reunirá a destacados líderes de los sectores público y privado de Chile y la región para discutir el panorama económico de Chile, la agenda de crecimiento sostenible y el futuro del país desde una perspectiva de inversión, en el contexto de los 200 años de relación bilateral entre Chile y Estados Unidos.

De una nueva edición de Conferencia de Ciudades, el encuentro empresarial que tradicionalmente organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda. El evento será en Santiago el 9 de agosto y reunirá a destacados líderes de los sectores público y privado de Chile y la región para discutir el panorama económico de Chile, la agenda de crecimiento sostenible y el futuro del país desde una perspectiva de inversión, en el contexto de los 200 años de relación bilateral entre Chile y Estados Unidos. Entre los participantes ya confirmados están los ministros de Hacienda, Obras Públicas, Ciencia y Tecnología y el de Relaciones Exteriores. También dirán presente Bernadette M. Meehan, la Embajadora de Estados Unidos en Chile, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, los CEO de Falabella, Prime Energía Chile y altos ejecutivos de Albemarle (litio), Google y el fundador de NotCo, una de las startups más exitosa de la historia reciente de Chile.

– El mercado de deuda local en Chile y la región da señales de vida. Un informe de Bloomberg muestra que una subida sin precedentes de las divisas de Chile, Colombia y México, entre otros, está reavivando el mercado de bonos en divisas locales que se venden a inversores extranjeros en busca de rentabilidad.

Chile en el top 3. Este boom, encabezado por las ventas en Perú, Chile y República Dominicana, supone el mayor registrado desde el año 2019.

El índice regional de moneda local ya sube 20% en los primeros seis meses de año y según los datos del informe de Bloomberg, en lo que va del 2023, gobiernos y empresas de la región vendieron US$ 7.300 millones en bonos en divisa local en los mercados mundiales de deuda. El monto supera los US$ 1.000 millones del 2022.

– Enel sigue vendiendo activos para enfocarse en mercados y negocios más estratégicos. El viernes anunció que Enel Chile vendió activos de energía solar por US$ 550 millones a Sonnedix. La operación involucra una cartera de aproximadamente 416 MW. Se estima que la operación tendrá un efecto positivo en el resultado neto consolidado de Enel Chile de aproximadamente US$ 110 millones en 2023.

Sonnedix es una multinacional de energías renovables que controla un grupo de inversionistas institucionales. El acuerdo considera que las plantas solares seguirán suministrando energía al Grupo Enel a través de un contrato de venta de energía (PPA) referente.

El acuerdo considera que las plantas solares seguirán suministrando energía al Grupo Enel a través de un contrato de venta de energía (PPA) referente. “La transacción está en línea con el Plan Estratégico de Enel Chile, ya que contribuye al objetivo de creación de valor por medio de la diversificación y optimización de capital y del portafolio de Enel Chile y sus filiales”, dijo la compañía a través de un comunicado.

Cabe recordar que el gigante italiano vendió sus operaciones en Perú a China Southern Power Grid International y tiene en venta su negocio en Argentina, pero el proceso está en pausa hasta después de las elecciones presidenciales de octubre.

– Desvisten un santo y dejan otra gerencia libre. Un cambio gerencial en el Banco Central que genera ruido. Se trata de Miguel Fuentes Diaz, Gerente de Análisis internacional desde enero de 2020. Ahora será gerente de estabilidad financiera y se abre concurso para su antiguo puesto. Los que siguen su carrera cuentan que esta sería su tercera gerencia desde 2019. En el último año y medio ha habido cambios en varias de las gerencias estratégicas, en parte por la salida de varios nombres clave que siguieron a Mario Marcel a Hacienda.

Una vida en el BC. Anteriormente Fuentes se desempeñó como Gerente de Análisis Macroeconómico (2012-2019), )Jefe del Departamento de Análisis de Coyuntura de la Gerencia de Análisis Macroeconómico (2012-2014), y Economista Senior de la Gerencia de Investigación Económica (2009-2012), del Banco Central.

7

AGENDA DE LA SEMANA: LIVIANA

– La Presidenta del Banco Central vuelve a casa. Hablamos de Rosanna Costa y su participación en un taller que organiza este martes Libertad y Desarrollo, el centro de estudios neoliberal ligado a la UDI y donde fue subdirectora.

Al centro de estudios parece que no le avisaron que estamos en la era de la transparencia y decidió que el evento en que participará Costa no sea abierto a la prensa. En el mercado hay particular atención a lo que diga la presidenta del BC ya que estamos ad portas de la reunión de política monetaria de julio, que es cuando se da por descontado que el Consejo comenzará a recortar la Tasa de Política Monetaria, pero la pregunta es cuan agresivo será el recorte. La apuesta del mercado es que será de al menos de 75 puntos base.

– También el martes, el Banco Central publica los resultados de la Encuesta de Crédito Bancario del segundo trimestre de 2023. Hay particular interés en saber si los créditos hipotecarios están reputando a medida que las tasas de interés comienza a bajar.

– Temporada de resultados en Estados Unidos agarra vuelo. La temporada de presentación de resultados empresariales del segundo trimestre arrancó oficialmente la semana pasada, pero es a partir de este lunes que comienza la avalancha de informes.

¿Y por qué nos importa? Las cifras son una ventana que permite a los inversionistas evaluar la salud de la economía más grande del mundo y por ende tiene impacto global para los mercados.

Las cifras son una ventana que permite a los inversionistas evaluar la salud de la economía más grande del mundo y por ende tiene impacto global para los mercados. Según Bloomberg, las expectativas de Wall Street al respecto son bajas. Los analistas prevén la peor caída de los ganancias para las empresas del S&P 500 desde la primavera de 2020. Si se confirman los pronósticos, sería el tercer trimestre consecutivo en que las ganancias caen.

8

TWITTER NO REPUNTA Y MUSK ADMITE PROBLEMAS

“Todavía tenemos un flujo de caja negativo, debido a una caída de ~50 % en los ingresos por publicidad más una fuerte carga de deuda. Necesitamos alcanzar un flujo de caja positivo antes de que podamos permitirnos el lujo de cualquier otra cosa”.

Lo dijo Elon Musk el sábado, reconociendo que desde que tomó control de la plataforma no ha podido dar vuelta el negocio. Reveló que Twitter no vio el aumento en los ingresos por publicidad que se esperaba en junio, pero agregó que julio es un poco más prometedor.

Promesa incumplida. En marzo Musk dijo que Twitter podría alcanzar un flujo de caja positivo en junio. Y en otro tuit, el empresario dijo revertir la situación es la prioridad número 1 de la empresa.

En marzo Musk dijo que Twitter podría alcanzar un flujo de caja positivo en junio. Y en otro tuit, el empresario dijo revertir la situación es la prioridad número 1 de la empresa. Nube negra. Las agresivas medidas de reducción de costos que implementó Musk desde que adquirió Twitter en octubre de 2022 por US$ 44.000 millones no han sido suficientes para revivir las fortunas de la plataforma y hay algunos analistas que ven los problemas de Twitter como potencialmente “terminales”.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.