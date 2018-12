Se cae la venta de Cerro Colorado por falta de financiamiento

"BHP informa que ha terminado su acuerdo con EMR para la venta de Cerro Colorado", así informó una de las mineras más grandes del mundo con presencia en Chile la anulación del traspaso de su yacimiento de cobre más pequeño en el país.

"Bajo los términos de este acuerdo, la transacción se iba a cerrar a fines de 2018, sujeta a financiamiento y condiciones de cierre habituales. La decisión de poner fin al acuerdo fue convenida entre las partes cuando quedó claro que las condiciones de financiamiento no se cumplirían dentro del plazo", comentan desde BHP.

Según consigna Bloomberg, las dos partes terminaron su acuerdo para la mina con el fondo de inversiones australiano con sede en Melbourne incapaz de cumplir con el plazo de financiamiento para el acuerdo de US$ 320 millones, confirmando comentarios anteriores del presidente del sindicato, Marcelo Franco.

EMR no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas fuera del horario laboral normal.

En junio, BHP acordó vender la mina por US$ 230 millones en efectivo, más US$ 40 millones en ganancias de las existencias de cobre y alrededor de US$ 50 millones dependiendo de los precios del metal. Deutsche Bank AG había dicho en un informe el año pasado que podría alcanzar hasta US$ 800 millones.

"La decisión de poner fin al acuerdo se tomó entre las dos partes cuando fue evidente que las condiciones de financiamiento no se cumplirían dentro del plazo", dijo un funcionario de BHP.

La compañía detrás de Escondida comenzó el proceso de venta en marzo de 2017 como parte de un impulso de la empresa minera más grande del mundo para centrarse en las principales operaciones. Cerro Colorado produjo 77,256 toneladas métricas en el año hasta junio, aproximadamente una décimo sexta parte de la producción de la mina Escondida de BHP, también en el norte de Chile.

BHP ha dicho que Cerro Colorado tiene opciones que podrían expandir su vida útil por décadas. Pero su licencia ambiental se agotará en 2023 y después de eso habrá que negociar nuevos términos para el uso del agua.

Opciones abiertas

A los líderes sindicales se les dijo que la mina permanecerá dentro de su división Pampa Norte, pero que todas las opciones permanecerán abiertas. En el período previo a la venta, el sindicato había expresado su preocupación por posibles recortes de empleos.

"Como BHP seguiremos trabajando para maximizar el valor de Cerro Colorado y sus opciones a largo plazo", dijo la compañía a los trabajadores en una declaración interna firmada por el Gerente General de Cerro Colorado, Patricio Hidalgo, una copia de la cual fue vista por Bloomberg.