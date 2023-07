Gobierno pone urgencia a proyecto de reforma de pensiones: la discusión se retomará este martes

Mañana en la tarde se reanuda la discusión respecto al proyecto de reforma previsional, luego de que la iniciativa estuviera dormida en el Congreso desde enero de este año. Desde la oposición se mostraron sorprendidos ante la decisión de darle urgencia, puesto que el Gobierno tuvo conversaciones con los legisladores que no estaban de acuerdo con ciertos aspectos del proyecto.

El presidente Gabriel Boric, a través de un oficio enviado a la Cámara de Diputados, puso urgencia al proyecto de reforma de pensiones. Se espera que la discusión de la iniciativa continúe mañana martes, según señalaron la ministra del Trabajo, Jeanette Jara (PC), y el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Juan Santana (PS). Se espera que la sesión comience entre las 17:30 y las 19:30 horas.

La comisión de la Cámara Baja será la encargada de llevar adelante la discusión en torno al proyecto, que pone el foco en reformular el sistema previsional hacia uno de carácter mixto. Tras esto, parlamentarios de la Cámara de Diputados cuentan con un plazo de 15 días para que la iniciativa se despache.

Esto se enmarca en el plazo que el Ejecutivo fijó para tener un acuerdo a más tardar el 4 de julio en materias como el 6% de cotización adicional, ante la negativa de legisladores de la oposición. No obstante, ese entendimiento no se concretó. De forma previa, la idea de legislar había sido aprobada el 25 de enero, pero no había contado con avances desde entonces.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo que “es difícil de entender porque nosotros nos reunimos con el Gobierno el viernes. Quedaron de llamarnos hoy para explicarnos cómo podríamos ir procediendo, entendiendo que habíamos sido citados este martes para votar en particular, pero considerando que no hemos llegado a acuerdo, supusimos que íbamos a seguir conversando para votar con un acuerdo en la mano”.

Sin embargo, el legislador adelantó que la iniciativa no contará con el apoyo de RN, y acusó que la administración respondió a las presiones de la coalición, en específico, “el Frente Amplio y el Partido Comunista”, a los que catalogó de “radicalizados”.

“Todo lo que sea establecer este fondo de reparto, que ellos llaman de solidaridad, y cuentas nocionales, nosotros no lo vamos a votar a favor. El único artículo que podríamos votar a favor es el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos”, indicó.

“El Gobierno con eso se va a exponer a rechazar la reforma, o simplemente está jugando a presionarnos de tal manera que votemos una mala reforma. Nosotros no vamos a aprobar una expropiación de los fondos de los trabajadores”, enfatizó.