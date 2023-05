Senador Flores: “Si el gobierno quiere pololear con la DC, declárele el amor, no lo mande a decir”

El legislador falangista declaró que su partido ha estado “pololeando” con la administración liderada por el Presidente Boric porque se sienten más cercano a un gobierno progresista que a uno de extrema derecha. Sin embargo, al mismo tiempo criticó que el Mandatario nunca invitó a la DC a ser parte de su gobierno y permitió que los demás partidos los arrinconaran, discriminaran y ningunearan. Flores afirmó que su colectividad no ha sido debilitada y que el triunfo de los republicanos en las elecciones del 7 de mayo es circunstancial. Además, en línea con el timonel del partido, manifestó que la DC solo entrará en el gobierno si se le invita formal e institucionalmente y que evaluarán la oferta a través de sus bases.

Los resultados de las elecciones del Consejo Constitucional, tras la contundente victoria republicana, obligan a los partidos políticos a tomar nuevas decisiones y redefinir sus relaciones. Mientras la derecha tradicional de Chile Vamos decide si le tomará la mano a la extrema derecha, en la izquierda evalúan si en el oficialismo volverán a estar juntos con toda la centroizquierda después de dividirse en dos listas previo a la elección de los consejeros.

Si bien la coalición del Socialismo Democrático (PS, PPD, PR, PL) sigue intacta, quien podría golpear las puertas de La Moneda para ingresar y quedarse sería la Democracia Cristiana (DC). Aunque el timonel falangista, Alberto Undurraga, descartó entrar al Gobierno y se inclinó por colaborar “con autonomía” en reformas, aún habría posibilidades. Al menos así lo manifestó el senador demócrata cristiano Iván Flores, quien expresó que si el Gobierno quiere “pololear” con la DC, debe haber primero “una declaración de amor”.

“Sí, hemos estado pololeando con el Gobierno, pero pololeando porque tenemos más cercanía. Me siento más cercano con un gobierno progresista, aunque haya metido las patas un par de veces, que con un gobierno de extrema derecha, como nos obligó la circunstancia a votar por Gabriel Boric y no por José Antonio Kast”, sostuvo el senador Flores.

Sin embargo, aclara: “Alguien tiene que pedir la mano”. Y en ese contexto, señala el legislador, cuando la DC a través de su órgano principal, que es la junta nacional, tomó la decisión de apoyar a Gabriel Boric como candidato y si salía electo apoyar su eventual gobierno, pero sin aspirar a ser parte de él, fue porque “la DC sabía que al interior de las coaliciones de gobierno habían tensiones y no nos querían a nosotros”.

“No todos querían a la DC”, reiteró el senador Flores, planteando que tal vez exmiembros de la Concertación sí, porque han recorrido un camino juntos, pero la extrema izquierda no. En ese contexto, cuestionó que el presidente Boric “nunca tomó la determinación de invitar a la DC”. Al contrario, criticó, “permitió que nos arrinconaran, que nos discriminaran y nos ningunearan, y hoy hay molestia en la militancia”.

Respecto a los dichos de Undurraga, Flores es categórico: “En política, nunca hay que decir ‘de esa agua no beberé'”.

El senador Flores se dirigió al Gobierno, afirmando que “nadie puede sentirse convidado si no te invitan”. Y la invitación, a su juicio, tiene que ser institucional y formal: “Si el Gobierno de verdad lo hace, y no a través de trascendidos o dichos por algún miembro de otro partido, que la DC entre, díganlo con franqueza, que necesitan que la DC les ayude a salir de la crisis, que necesitan a la DC porque tiene buenos elementos o para ampliar el espectro político. Díganlo. Mientras tanto, sigue vigente el mandato de la junta nacional y la DC no entra al Gobierno”.

El parlamentario sentenció que su partido no ha sido debilitado y que el resultado del domingo 7 de mayo “tiene que ver con la molestia de la ciudadanía con el proceso anterior, la mala valoración del gobierno y la campaña de desinformación de los republicanos, quienes asumen que van a resolver la delincuencia, la migración y la salud, lo cual no tiene nada que ver con el proceso constituyente”. El triunfo de los republicanos “es circunstancial”, remarcó Flores, además de adelantar que la votación del Consejo Constitucional “no se reflejará en las elecciones municipales, ni en las de gobernadores ni en las parlamentarias”.

“Si el gobierno quiere pololear con la DC, declárele el amor, declárele cariño, no lo mande a decir. Nosotros diremos si nos gusta y lo evaluaremos a través de las bases”, cerró.

La definición no está clara y al interior de la DC hay opiniones divididas. Por ejemplo, luego de que el senador Francisco Huenchumilla dijera que “no debemos cerrar la puerta”, pero responder ante “un ofrecimiento formal, una conversación seria”; el derrotado candidato DC al Consejo Constitucional por Aysén, Andrés Zaldívar, apuntó que las decisiones del partido no dependen de resultados electorales y consideró inoportuno que la DC participe en el Gobierno.

Desde La Moneda, el presidente de Comunes, Marco Velarde, declaró a La Tercera: “Creo que los necesitamos en la alianza de gobierno”. Y lo mismo ha expresado el timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre. “Frente al auge de la extrema derecha en Chile necesitamos la mayor unidad posible para frenarla, por una cuestión de pensar en el bien del país y la democracia (…) creo podemos llegar a síntesis programáticas comunes de fuerzas de centroizquierda, de izquierda, progresistas, que están por los cambios. La conversación está abierta”, sostuvo en Cooperativa.

Jefes de bancada de senadores y diputados DC demandan unidad para frenar avance de ultraderecha

Tras el complejo escenario electoral y con el objeto de frenar a la ultraderecha, la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste y el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, propusieron construir un importante acuerdo social y político de las fuerzas progresista del país, lo que podría ser leído como otro guiño al ingreso de la DC al Gobierno.

Provoste aclaró que “después de resultado electoral del domingo se requiere asumir el nuevo escenario y el avance de la ultraderecha en el mundo popular y las clases medias, por eso es vital concordar a la brevedad un pacto electoral del mundo progresista para las elecciones municipales y regionales del 2024 y las elecciones del 2025 donde apuntemos a revertir este avance de la ultraderecha mediante”. Este pacto electoral, complementó la legisladora, “debe ir acompañado de acuerdos programáticos donde lo principal sea darle prioridad a la lucha por la seguridad contra el crimen organizado, promover un plan de reactivación económica generadora de empleos y darle urgencia a una reforma previsional que permita incrementar las actuales pensiones, en especial, de los sectores medios”.

“Ningún partido, y por cierto, la DC, no puede pensar que va a enfrentar sólo la búsqueda de nuevas respuestas a las esperanzas y expectativas que tiene la ciudadanía. Y al menos nosotros desde nuestras bancadas hay relación con el gobierno para avanzar en todas aquellas iniciativas que permitan mejorar la gestión del gobierno y las políticas públicas”, detalló Provoste.

Consultada por el ingreso de la DC al gobierno, la jefa de bancada de los senadores DC, puntualizó que “es un decisión que está en el ámbito de la institucionalidad del partido, y nosotros como jefes de los comités DC en la Cámara y el Senado, nuestra preocupación es cómo somos capaces de mejorar las respuesta a las expectativas que tiene la ciudadanía, cómo desde este espacio político contribuimos con el gobierno en aquellas demandas que se conectan con la ciudadanía, y por cierto, cómo somos capaces de garantizar un pacto electoral que permita que la DC junto con las fuerzas progresistas del país, ser capaces de enfrentar los próximos escenarios electorales concretando las transformaciones que Chile requiere”.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, sostuvo que hay que buscar una agenda legislativa concordada con el gobierno, tal como señala Yasna Provoste, en orden a dar respuesta a estas necesidades que tiene la sociedad y que parece encontró respuesta en la ultra derecha.

“Necesitamos dar respuesta a los temas de seguridad y de orden público, en los temas de migración, en la agenda social. Y esos son los temas legislativos que tenemos que empezar a levantar. Además, de salud y vivienda”, agregó.

Asimismo, el jefe de bancada de los diputados DC señaló que “más allá de plantearnos, de si entrar o no (al gobierno), hay que colaborar y en esa colaboración tiene que haber la construcción de un pacto político electoral en el futuro. No podemos ser indiferentes al resultado del domingo. No puede ser indiferente la DC al avance de la derecha dura, menos en el año que se conmemoran los 50 años del golpe militar.

“Es el momento de unir fuerzas con otros y de plantearnos una agenda legislativa, no solo progresista, si no que dé respuesta a las necesidades de la sociedad y un pacto electoral que nos ayude a enfrentar esta nueva realidad donde la ultra derecha ha avanzado”, concluyó Aedo.