Otra vez la misma piedra

No es casualidad que en los octavos de final de la Libertadores no haya equipos chilenos, peruanos y venezolanos. Hace rato damos lástima en los torneos internacionales, salvo algunas excepciones. Colo Colo tropezó con la misma piedra, esa que está a la vista y no tuvo las herramientas para poder evadirla o tomarla y sacarla de un camino que por ahora está cerrado.

Ya es canción repetida, pero de esas que causan pena y dolor. Colo Colo tenía la opción y responsabilidad de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. La tarea, era ganarle al debutante Deportivo Pereira en su casa. No pudo.

Y no pudo sacar el partido adelante, porque esta versión de los albos, está absolutamente disminuida en relación a lo que había armado el 2022. Se fueron piezas claves y los que llegaron no han respondido a la altura de las circunstancias.

Salvo De Paul, todo el resto está al debe. Colo Colo perdió gol. Solo anotó 3 en la zona de grupos, dos de ellos de penal. Los goles de Lucero y Costa penan en El Monumental. Las pasadas por fuera que hacían Opazo y Suazo, ya no tienen la profundidad del equipo campeón.

¿Responsables? Dirigentes, cuerpo técnico, plantel y algunos violentos. O sea, todos los estamentos que deben estar alineados, deben asumir esa responsabilidad. Pero escapar de eso, solo habla de la situación que se vive dentro del club popular, donde tras el partido se escuchan declaraciones sobre que “fuimos superiores y solo nos faltó el gol” o “tenemos un gran plantel y cuando se recuperen varios vamos a pelear”. Lamentablemente eso no es así y quedó demostrado.

Colo Colo no tiene la categoría de antaño, donde se hacía respetar. Es cosa de revisar en los últimos años, derrotas que eran impensadas para la jerarquía del cacique. Y sin faltar el respeto a los equipos que voy a mencionar, pensar que en los 80-90 se podía perder de local con ellos, sería casi un sacrilegio: Delfín, Independiente del Valle (cuando debutó en torneos internacionales), U.Católica de Quito, Fortaleza (que debutaba en la Libertadores) y ahora no poder superar a Pereira.

Claro, esto es una pandemia que vive el fútbol chileno en la última década, pero en el papel, la responsabilidad de los albos es avanzar. Pero, que con poco nos conformamos hoy por hoy. Solo sumar una fase más.

