Colegio de Profesores inicia paro de 48 horas este miércoles: petitorio incluye deuda histórica

Los profesores han organizado un Paro Nacional de 48 horas que podría transformarse en una huelga indefinida debido a lo que consideran una total falta de urgencia por parte del Gobierno para abordar la educación. El gremio de educadores exige respuestas concretas, incluida la deuda histórica con los profesores. A pesar del nuevo Pacto Fiscal anunciado por el Presidente Gabriel Boric, el gremio docente insiste en que las mejoras para la educación no pueden depender exclusivamente de este acuerdo. La violencia en los establecimientos educacionales y la gravedad de los acontecimientos en Santiago y Antofagasta también son temas prioritarios en el petitorio.

Ya está todo listo. Con el petitorio en mano, profesoras y profesores se trasladarán en masa hasta el epicentro del Poder Legislativo para ejercer presión, demandando lo que consideran totalmente necesario, considerando el panorama actual: educación digna. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, adelantó lo que será el Paro Nacional Docente de 48 horas (miércoles 2 y jueves 3 de agosto), luego de haber protagonizado una movilización de 24 horas y no se descarta que pueda extenderse indefinidamente.

El profesor Díaz Marchant lamentó que el Gobierno “no le ha dado el carácter de urgencia a este tema, que hoy día está impidiendo el normal desarrollo de las labores educativas a lo largo y ancho del país”. En este sentido, el presidente del gremio docente se refirió al Pacto Fiscal anunciado hoy por el Presidente Gabriel Boric: “Existe la necesidad de avanzar como país en un Pacto Fiscal que permita efectivamente reunir recursos para resolver una serie de problemas que tenemos como Nación”.

Sin embargo, en ese mismo contexto y con la misma claridad, el educador señaló que “avanzar con las mejoras sustanciales y fundamentales para la educación chilena no puede estar supeditado exclusivamente al Pacto Fiscal o a una Reforma Tributaria”.

Cabe mencionar que son ocho puntos los que plantea el Colegio de Profesores, exigiendo respuesta no solo a la brevedad sino también de manera satisfactoria. Uno de esos puntos es la denominada deuda histórica con los profesores, por la cual el gremio espera que el gobierno brinde “respuestas concretas” y pronto.

El Presidente Gabriel Boric detalló hoy el pacto fiscal y mencionó que las urgencias serán dotar de mayores recursos a la salud, especialmente para la reducción de las listas de espera para cirugías, el fortalecimiento de la atención en los consultorios y un sistema de cuidados de niños y adultos mayores. Una cuarta prioridad sería dotar de mayor financiamiento a la seguridad pública y la prevención del delito. Todos estos elementos implicarán un gasto fiscal de 2,7% del PIB, alrededor de la mitad de los 8.000 millones que se pretenden recaudar con el nuevo pacto fiscal.

El Mandatario no hizo mención a la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado ni al pago de la deuda histórica de los profesores, dos de las iniciativas que había incluido en su Cuenta Pública ante el Congreso el pasado 1 de junio, lo que despertó las alertas del empresariado, que no ve estos temas como prioritarios. No obstante, el Colegio de Profesores no ve una mala señal en esto, siempre y cuando el compromiso siga vigente.

“No por mencionarlo se resuelve”

“A esta altura, (el Presidente Boric) lo ha mencionado en otras ocasiones y no se ha cumplido”, recalcó el profesor Díaz, sosteniendo que “no por mencionarlo se resuelve”.

El líder del Colegio de Profesores dijo que de no tener una respuesta satisfactoria, lo que se viene es un paro indefinido. El 17 y el 18 de agosto habrá una asamblea nacional para definir esta nueva movilización. Hasta ahora, lo que se pide son respuestas concretas ante los puntos del petitorio. Dentro de ellos, reconoció, la deuda histórica es un punto importantísimo y un “compromiso no cumplido del Presidente Boric”.

El profesor Carlos Díaz Marchant también se refirió a la situación de violencia en establecimientos educacionales de Santiago, como también a la gravedad de lo ocurrido en las afueras de un liceo en la comuna de Antofagasta donde una persona fue asesinada. Esto, “da cuenta de la necesidad urgente de avanzar con medidas concretas frente al tema de la violencia, y ese es un punto que está en nuestro petitorio”, sentenció.

Tras la movilización de la semana pasada, el Colegio de Profesores realizará un nuevo paro nacional, esta vez de 48 horas, reiterando su petitorio con especial énfasis en la violencia escolar tras los recientes hechos ocurridos en distintos establecimientos del país.

El fin al “agobio laboral”, resolución de problemas de salud mental que derivan en “reacciones violentas e inseguridad” en las comunidades escolares, el pago de bonos de retiro atrasados y la reparación de la”deuda histórica” son algunos de los puntos de las exsigencias del Magisterio.

Noticiosa fue esta mañana en materia de educación, pues al comenzar la jornada el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció la ampliación del programa «A Convivir se Aprende» a un total de 160 comunas del país. Pese a ello, desde el Colegio de Profesores, mantuvieron la crítica a la gestión del Mineduc, pues justamente el Paro Nacional Docente apunta a dejar de ejecutar medidas focalizadas y para pasar a abordar los temas que son urgentes para la población, como la violencia, de una manera amplia donde se incluyan a las 346 comunas que componen el país, sin exclusiones de ningún tipo.