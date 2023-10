Entre cánticos a favor de Bachelet, PS inauguró el Congreso General Ordinario “Carlos Lorca Tobar”

El Partido Socialista (PS) inauguró esta mañana su 32º Congreso General Ordinario “Carlos Lorca Tobar” en el aula magna de la Universidad de Santiago (Usach).

En la reunión se discutirán temas como el rumbo del consejo constitucional, la política de alianzas y las próximas elecciones.

“Se siente, se siente Michelle Presidente”, se escuchó rumbo a la sala donde se está desarrollando el evento. La expresidenta Bachelet no pasó desapercibida por los asistentes. Entre las autoridades invitadas se encuentran la ministra del Interior, Carolina Tohá, y también los ministros Carlos Montes, Maya Fernández y Álvaro Elizalde. También se encuentra Heraldo Muñoz, el excanciller durante el gobierno de Bachelet.

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, valoró que el partido pueda convocar a jóvenes como a históricos.

“Hemos podido aunar nuestras visiones y podemos decir que somos una alianza de Gobierno, ha costado, superado diferencias, pero hay voluntad política”, comenzó destacando en su discurso la senadora Paulina Vodanovic.

La parlamentaria recordó que “gran parte de nuestro esfuerzo político ha estado centrado en apoyar con decisión al gobierno del Presidente Boric, candidatura a la que adherimos sin condiciones en la segunda vuelta”.

También estuvieron presentes las directivas de partidos como la Democracia Cristiana (DC), el partido Comunista (PC) y Revolución Democrática (RD).

Propuesta del Consejo Constitucional

Respecto a la posición del partido ad portas del plebiscito para votar el borrador de nueva Constitución, la timonel socialista afirmó que “no ha sido fácil, hay desilusión en ellos, pues confiaban en que este proceso sería distinto”.

“La situación hoy no es la misma, pero es igual. Es la derecha la que ha pretendido plasmar sus ideas excluyentes en la nueva ‘Kastitución’, perdón, Constitución, dejando de lado la aspiración de un texto que aglutinara a todos”, agregó.

También reiteró el compromiso adoptado, de esperar el texto final para tomar postura.

“Compañeros, por respeto al proceso que todos nos dimos, a la labor de nuestros expertos y consejeros, deberemos esperar los resultados finales de la comisión mixta y el plenario. Así lo hemos acordado con ellos y con los demás partidos progresistas. Pero no puedo esconder mi desazón. Compañeros y compañeras, el proceso no se ve bien. Así de sencillo”.

En ese sentido, afirmó “ya están consagradas en el texto una serie de disposiciones altamente cuestionables en materias relevantes para las mujeres, para los derechos humanos y derechos sociales, para el medioambiente, para la justicia. Esto no se ve bien. Esperaremos las resultas del proceso. Tal vez ocurran rectificaciones de última hora. Lo que no puede pasar es que el proyecto de Constitución termine siendo peor que la actual. Los socialistas hemos luchado por décadas por una nueva Constitución. Pero no por cualquiera”.