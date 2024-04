Conflicto Israel-Irán: Reportan ataque aéreo contra territorio iraní, 3 drones habrían sido intercep

Conflicto Israel-Irán: Reportan ataque aéreo contra territorio iraní, 3 drones habrían sido interceptados

Pese a las advertencias internacionales y a la presión que han ejercido grandes potencias, Israel habría llevado a cabo un ataque aéreo en territorio iraní la madrugada de este viernes, de acuerdo a información entregada a ABC News por un alto funcionario de Estados Unidos. Este ataque se produce a 5 días de que Irán lanzara más de 300 drones y misiles en represalia por un ataque de las fuerzas hebréas contra la embajada de irán en Siria. Una fuente dijo a la agencia Reuters que Estados Unidos no estaba implicado, pero que Israel lo había notificado antes del ataque. La agencia de noticias iraní Fars dijo que se escucharon tres explosiones cerca del aeropuerto en la ciudad de Isfahán y de una base de la Fuerza Aérea del Ejército y que estas se debieron a la activación de los sistemas de defensa antiaérea de Irán, pero añadió que no hubo un ataque con misiles contra la nación.

La información sigue siendo confusa y solo durante la jornada se debería ir aclarando de qué se trata.

PC entrega respaldo a Jadue en medio de polémica por viaje.

El Partido Comunista (PC) entregó su respaldo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego que no se le permitiera viajar a Venezuela debido a su futura formalización programada para el 29 de mayo. Del mismo modo, el abogado del alcalde indicó que solicitaron una audiencia de cautela de garantía al tiempo que acusó a la fiscalía de decretar una medida cautelar de facto mediante una grave extorsión. El incidente se produjo en el aeropuerto Nuevo Pudahuel cuando el alcalde iba a salir del país y la fiscal habría llamado para advertir que no podría hacerlo. Ante esto y en entrevista con CNN Chile, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que la llamada de la Fiscalía a la defensa del alcalde Daniel Jadue en relación al intento de viaje a Venezuela, fue un “gesto de deferencia” al haberle avisado que de no desistir de su periplo, se cursaría una orden de detención en su contra.

Ministro Carlos Montes declaró en calidad de testigo pr caso Democracia Viva

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, declaró en calidad de testigo y por cerca de dos horas ante el Ministerio Público, en el marco del denominado Caso Democracia Viva. Quien también declaró durante la jornada fue la ex jefa de asentamiento precarios del ministerio, Verónica Serrano, quien es tía del asesor presidencial Miguel Crispi y a quien los imputados Daniel Andrade y Carlos Contreras apuntan como la persona que presionó para la ejecución de los convenios. A su salida de la Fiscalía Nacional, Serrano declaró que solo hizo su trabajo. Las indagatorias estuvieron centradas en determinar cuándo supo el ejecutivo del caso. Montes y el Gobierno sostienen que sólo se enteraron cuando la noticia fue publicada en la prensa.

Ministra Jara aclara sobre ley de 40 horas “Lo que se busca con esta ley es permitir tener una mejor calidad de vida”

Incertidumbre en cómo aplicar o cómo se ejecutará la ley de las 40 horas, que empieza a regir el próximo viernes 26 de abril. Así se podría definir lo que está pasando en el mundo sindical y laboral. Tanto así que la CUT denunció que algunas empresas han planteado que podrían disminuir la hora semanal a traves de un recorte en 12 minutos diarios de la hora de colación. Lo cierto es que ha aumentado el número de consultas a la Dirección del Trabajo respecto de cuál es la forma correcta de aplicar la nueva normativa. La ministra Jara recordó que el objetivo de la nueva ley es permitir una mejor calidad de vida y tener más tiempo y por tanto no vale hacer distintos tipos de figura”, explicó Jara. La ministra agregó que aquellos que están considerando “disminuir esto en minutos tendrán que buscar una solución de acuerdo a la ley y a lo que el dictamen establece”.

Anuncian creación de Aeropuerto en región de Valparaíso

El Presidente, Gabriel Boric, retomó la idea crear un nuevo aeropuerto para la Región de Valparaíso, a través de la ampliación del aeródromo de Torquemada ubicado en la comuna de Concón. De acuerdo a lo informado, las instalaciones tendrán una inversión de más de $76 mil millones. El inicio de vuelos comerciales desde y hacia el nuevo aeropuerto está previsto para 2027. La idea estaba incluida en un proyecto presentado por la administración Piñera en 2021, cuando se presentó el “Plan Red de Aeropuertos”. En este caso las obras incluyen la habilitación de un nuevo terminal de pasajeros de más de 4 mil metros cuadrados; áreas verdes; instalaciones de apoyo a la operación como torre de control, subestación eléctrica y bodegas; alargue y ensanche de pistas; estacionamientos; plataforma de aviación comercial y general, entre otros.

Jorge Lanata demandó a presidente Milei por injurias

Jorge Lanata, uno de los periodistas más conocidos de Argentina, demandó este jueves al Presidente Javier Milei injurias luego de que el mandatario lo acusara de mentiroso y extorsionador por sus críticas a la participación del embajador de Israel en un cónclave del gabinete de ministros.