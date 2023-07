Jarry provocó risas tras “chascarro” en su debut en Wimbledon contra Alcaraz

El tenista chileno se equivocó al iniciar el partido contra Carlos Alcaraz en su debut de la cacha principal de Wimbledon.

Minutos previos a empezar, Nicolás Jarry (28°) vivió un “chascarro” en su partido contra Carlos Alcaraz, número uno del mundo, por la tercera ronda de Wimbledon.

Justo al salir a la cancha, el tenista chileno no sabía hacia dónde debía dirigirse, ya que es la primera vez que juega en el court principal en este torneo. Nico tomó la dirección equivocada, pero rápidamente se dio cuenta y se rio. Alcaraz notó lo que pasó y también soltó una carcajada.

Not that way, Nico 😅#Wimbledon pic.twitter.com/XjapkDToeM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023