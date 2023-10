Exministra Kantor llama a capitalizar legado de los Panamericanos con políticas públicas

La exministra del Deporte, Pauline Kantor destacó la realización de los Panamericanos Santiago 2023, que comienzan este 20 de octubre, e hizo caso omiso a las críticas a la cantidad de dinero usado para levantar la fiesta deportiva, que fue menor al que gastó Perú para los anteriores panemericanos en Lima 2019.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Kantor explicó que Perú gastó más porque “partió de cero, no tenía nada. Nosotros teníamos bastante construido. Entonces en ese sentido yo creo que es una cifra bien razonable. Es razonable en términos de lo que se requiere para los juegos y en términos también del legado, porque no sacas nada también

con hacer recintos enormes, si después no vas a ser capaz de llenarlo”.

En ese sentido, agregó que “los aforos que tienen nuestros recintos están bien pensados para futuros eventos, ya que la mayoría andan entre los 2.500 o 2.000 espectadores. Es raro que tú logres llenar eso después en otros eventos con más personas. Entonces creo que en ese sentido estuvimos bien, un gasto responsable”.

Lo importante, según Kantor, es que toda esta infraestructura el Ejecutivo de turno pueda “capitalizarla, porque Lima sabemos que hizo tremendas inversiones y muchas de ellas hoy día están botadas, tienen un uso mínimo y por lo tanto plata que ahí quedó. Tampoco había esa experiencia en ese deporte, ellos construyeron por ejemplo una piscina de waterpolo gigantesca, en un lugar además muy aislado, muy vulnerable. Creo que en ese sentido acá se ha hecho un uso bastante más racional de los recursos”.

“No nos olvidemos también todo lo que nos ha tocado como país con una pandemia que también te hace fijar ciertos límites y marcos de lo que se puede o no se puede gastar”, agregó.

Independiente de esto, Kantor cree que con esta base que dejarán los Panamericanos, el Ministerio del Deporte tiene que capitalizar el legado con políticas públicas para que “todos estos recintos puedan tener vida. Y eso significa cómo tú puedes ir desarrollando desde el fútbol femenino, el balonmano, los deportes colectivos, porque los deportes colectivos, sobre todo a nivel escolar, son muy relevantes”.

“Acá el desafío viene justamente de la mano del Ministerio del Deporte, de cómo ejecuta políticas públicas que permitan que los niños puedan también vivir una vida más sana. Hoy día necesitamos sacarlos de la pantalla, necesitamos que hagan más actividad física, tenemos los problemas de obesidad, de excedentarismo, por lo tanto es muy importante eso”, agregó.

Y por otro lado, “también el Ministerio se tiene que hacer cargo de lo que son las políticas de alto rendimiento del deporte. Es decir, también cómo aprovechamos este lugar para que Chile, por ejemplo, pueda ser sede de mundiales, de mundiales de las distintas disciplinas”.