"La Isi no está sola...": la defensa de Martina Weil a Isidora Jiménez tras dichos de Solabarrieta

Tras la histórica carrera que realizó el equipo femenino de atletismo, donde obtuvieron medalla de plata en los 4×100 con relevos y superando el récord nacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se viralizaron distintos momentos en que las deportistas le respondieron a los rostros de Chilevisión, Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes, quienes fueron captados criticando la carrera que hizo el día anterior Isidora Jiménez.

Solabarrieta y Reyes cuestionaron a Jiménez, luego de que quedase eliminada en las semifinales de los 200 metros planos. “Ya hace mucho que no le da. La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, fue lo indicado en el ‘micrófono abierto’ entre ambos.

Sin embargo, el deporte da revanchas, puesto que, al momento de ganar la medalla de plata en los 4×100 con relevos femeninos, Jiménez realizó el signo de silencio hacia las cámaras junto a sus compañeras, Martina Weil, Anaís Hernández y María Ignacia Montt .

“Si se meten con la Isi se meten con el atletismo chileno completo”

La respuesta a la polémica no quedó en la pista atlética del Estadio Nacional, puesto que, al ser consultada por los dichos de los panelistas de Chilevisión, Martina Weil (medalla de oro en 200 metros planos) salió en defensa de Isidora Jiménez.

En un principio, lamentó de que la polémica sea más importante que el récord nacional que logró el cuarteto femenino, pero sostuvo en conversación con AS que “aquí lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista… Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que entrenamiento y que el nivel no esté”.

“Espero que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que en verdad a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que la Isi no está sola. Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo”, cerró la medallista de oro.

Video vía X: @_1978_cristobal