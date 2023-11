Berizzo sobre desvinculación de Matías Fernández: “Debe enfocarse en una cuestión más importante”

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Eduardo Berizzo, se refirió a la desvinculación de Matías Fernández Cordero de la nómina de La Roja tras ser denunciado por violencia intrafamiliar el pasado domingo.

La Roja disputará los encuentros clasificatorios rumbo al Mundial de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Chile se medirá en un duelo crucial contra Paraguay en el Estadio Monumental este jueves a las 21:30 horas. Luego, el próximo martes, deberá ir a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador a las 20:30 horas de nuestro país

Matías Fernández y Jordhy Thompson

Frente a los nuevos compromisos eliminatorios, Berizzo habló con los medios, momento en que abordó los temas de Matías Fernández y de Jordhy Thompson.

“Quiero ser claro y directo para hablar una sola vez de este tema. Lo supe por él, nos comunicamos con él. El comunicado tiene que ver con su liberación para que él enfoque el hecho de manera serena y tranquila, y la sensación es que debe enfocarse en una cuestión más importante que el fútbol. Que se centre en su accionar y no va a haber reemplazantes, salvo que Matías Catalán no esté apto”, indicó Toto al respecto de Fernández.

En la instancia, el estratega aprovechó para abordar el caso de Jordhy Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado contra su expareja, separando ambos casos.

“Es un tema de lo más sensible. Tan sensible que nos exige puntualizar o analizar muy bien las situaciones. Son dos casos diferentes. Jordhy atravesó un proceso que enfrentó una denuncia y sentencia que está transcurriendo. Claro que defiendo valores que nos representan a todos. Quien los infringe no puede ser parte del seleccionado nacional. Esa es mi percepción. Claro que eso no es eterno, la gente aprende, se transforma… Prefiero ser cauto y medido que yo administro valores que tienen que ver con el respeto al género femenino y prefiero ser claro, dejar sentada mi posición en los dos casos que son diferentes, porque uno tiene una condena y otro no. La gente necesita segundas oportunidades”, sostuvo.

Versión de Matías Fernández

Mediante un post en Instagram, el futbolista de Independiente del Valle, Matías Fernández, negó las acusaciones en su contra y señaló que se reservará las acciones civiles y penales por este hecho.

“He tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación que se ha presentado una denuncia en mi contra por un supuesto incidente de violencia intrafamiliar. En estas palabras quiero dejar muy en claro, que los hechos denunciados jamás ocurrieron y que solo se intenta hacer creer al público de una situación falsa para obtener algún tipo de beneficio”, indica la publicación.

Asimismo, agregó: “Jamás he golpeado a mi expareja ni a ninguna mujer en mi vida. Como dije, soy víctima de una denuncia que pone en duda mi reputación de manera irreparable y desde el día de hoy pondré todos los antecedentes a disposición de quien lo requiera a través de mi abogado con el objeto de probar lo antes posible mi inocencia en esta denuncia que además de inaceptable, es calumniosa y busca perjudicarme”.

“Frente a la gravedad de las conductas que se me imputan, me reservo las acciones civiles y penales en contra de quienes estén detrás de esta infame situación“, cerró.