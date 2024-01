Cristiano Ronaldo defiende a la Liga Saudí y señala que es mejor que la Ligue 1 de Francia

Este viernes se desarrollaron los Globe Soccer Awards 2024 en The Atlantis, Dubai. Entre los ganadores estuvo Cristiano Ronaldo, quien obtuvo el premio al mejor jugador de la Liga de Arabia Saudita mediante votación popular.

El astro portugués de 39 años se mostró orgulloso del galardón y señaló: “Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland, estoy orgulloso”.

Asimismo, aprovechó la instancia para indicar que la Saudi Pro League es superior a la Ligue 1 de Francia. “La Liga Saudí no es peor que la Ligue 1. La Saudi Pro League es más competitiva, puedo decirlo después de un año allí. Ya somos mejores que la liga francesa”, soltó CR7.

También respondió sobre un eventual retiro: “Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas. En el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré, quizás en 10 años“.

Por otro lado, el noruego, Erling Haaland fue elegido como el mejor jugador del 2023.