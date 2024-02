Arturo Vidal arremete contra Jaime Pizarro por incidentes en la Supercopa: “Ministro del cahuín”

El futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal, le respondió al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Nacional en el marco de la Supercopa.

El ministro de Deporte señaló que se debe condenar la violencia, contrario a las palabras del “King” que dijo que en otros lados se sigue jugando y que aquí son muy graves para tomar estas decisiones.

Ante los dichos de Vidal en contra de los dirigentes del futbol nacional, el ministro Pizarro, indicó que el 23 de los albos “debió condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura… Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía”.

En sus transmisiones por la plataforma de Twitch, Arturo Vidal, continuó su defensa a los hinchas del cuadro de Macul criticando al padre de su compañero de equipo, Vicente Pizarro, señalando “ah, ministro del cahuín, por favor. No… se quiere meter en la conversación… ¡No te metas! Tienes que hacer lo que tú… eres el ministro del Deporte, tienes que… Se mete en lo que dije yo. Debe ser que no tiene trabajo que hacer, no cacho”,

“Qué lata, porque es una buena persona. No tengo nada con él, lo he saludado bien, pero ya cuando se meten conmigo… no va eso, no va”, continuó Vidal.

🔴 #AHORA | Arturo Vidal se lanza contra el ministro Jaime Pizarro: “El ministro cahuín. Debe tener muy poco trabajo para ponerse a hablar de mi”. pic.twitter.com/IMT1EsUot7 — El Nacional Diario 📰 (@ElNacional_CL) February 14, 2024

Igualmente, se refirió de manera crítica el actuar del ente rector del futbol nacional, la ANFP por su tardía respuesta ante los hechos de violencia “si el partido empieza y dejan la cagá’ (sic) en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más, pero no esperemos y esperemos… después comienza y de nuevo. No weón; si queda la cagá’, se para y chao, se termina el partido. Eso molesta, queríamos terminar el partido faltando 12 minutos para levantar la copa y listo”, complementó.

Pese a las críticas del volante nacional, el secretario de estado tuvo palabras conciliadoras para referirse a la polémica “aveces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final, y no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente”, dijo Pizarro.

Para cerrar su transmisión, el ex Bayern Múnich, FC Barcelona, Juventus e Inter de Milán indicó que “claramente los desórdenes, las cagás que quedan en los estadios, no pueden pasar. Ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá pongan medidas fuertes para los weones que hacen estas cagás, porque esto no puede pasar”.