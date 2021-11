Diputados de Chile Vamos acusan uso de recursos de la municipalidad de Santiago en acto político: acudirán a Contraloría

Los diputados Jorge Alessandri (UDI), Sebastián Torrealba (RN) y Luciano Cruz Coke (Evopoli), acompañados de vecinos y de concejales de la Municipalidad de Santiago denunciaron el uso de recursos municipales de parte de la alcaldesa Irací Hassler (PC) en actividades a favor de movimientos políticos y anunciaron la presentación de requerimiento a la Contraloría General de la República.

Lo anterior, debido a que el día sábado 6 de noviembre 2021, en el Parque San Borja, se llevó a cabo una actividad organizada por Luis Mesina, de No +AFP, en la que —según acusan los parlamentario oficialista—se dispusieron camiones, sillas, guardias y funcionarios de la municipalidad para apoyar la actividad.

El diputado Jorge Alessandri señaló que "en cuatro meses de la administración de la alcaldesa de Santiago podemos destacar tres hitos: primero, el anuncio de 1.500 permisos para vendedores ambulantes; segundo, el Municipio se va en contra y detiene la construcción de la línea 7 del metro y tercero, convierte a la municipalidad en la productora de eventos de Luis Mesina". Asimismo, añadió que "se movilizan camiones, carpas, mesas, sillas, bebidas y en algunas ocasiones un cóctel, toda vez que los recursos de Santiago son para los vecinos y vemos que por ejemplo a quienes viven en el parque Los Reyes les dicen que no hay camión y los del San Borja que cuando solicitan les dicen que no hay vehículos municipales y bueno, ayer supimos donde estaban los camiones y los vehículos municipales, todos en una especie de Luis Mesina on tour, es decir, los vecinos abandonados y ésta estrella ilustre con chequera abierta para disponer de los recursos de la comuna".

"Vamos a solicitar a Contraloría que investigue la acción que ha tomado la alcaldesa Irasí Hassler. Es muy importante que los recursos se gasten en los vecinos, particularmente en su seguridad. Aquí tenemos un acto político financiado con recursos municipales, mientras los vecinos que solicitan recursos para actividades propias del sector, no tienen acceso a estos recursos", dijo el diputado Cruz Coke.

Su par de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, indicó que "una municipalidad que desvía recursos para hacer proselitismo político es una municipalidad que no representa a todos los vecinos de Santiago y eso ha quedado de manifiesto no sólo en la acción de ayer sino que en nuestros recorridos por Santiago. Todos los vecinos nos dicen que aquí finalmente los recursos se están usando para transformar la municipalidad de Santiago en un brazo armado de partidos políticos, eso es simplemente inaceptable y por eso vamos a ir a la Contraloría para que se investigue rápidamente esto y para que los recursos se ocupen de buena forma".

Los diputados estuvieron acompañados por los concejales de la comuna Santiago Mekis y Juan Mena, quienes lamentaron que se utilicen fondos "en actividades que no corresponden a fines municipales".