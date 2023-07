Paulina Vodanovic advierte que se rompieron las confianzas con Juan Ignacio Latorre en Al Pan Pan

En conversación con Mirna Schindler en Al Pan Pan, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic se refirió a Juan Ignacio Latorre en su rol en torno al caso convenios y cómo no dio a conocer que sabía de Democracia Viva. En ese ámbito, la parlamentaria sostuvo que el presidente de Revolución Democrática “cometió un grave error en el orden de que no fue enfático con nosotros, a no señalarnos la verdad y eso hace que se rompan confianzas” en una relación que les ha costado construir debido a los distintos estilos de hacer política que existen entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio.