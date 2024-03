ClicAM: Caso Muñoz-Hermosilla pasa la cuenta a la PDI: Aprobación ciudadana cae 26 puntos

Caso Muñoz-Hermosilla pasa la cuenta a la PDI: Aprobación ciudadana cae 26 puntos

Definitivamente el caso del exdirector de la PDI y el abogado Luis Hermosilla está dañando fuertemente la imagen de la policía civil. En la última encuesta Cadem, la policía de investigaciones cayó de un 86% de aprobación ciudadana a un 60%, es decir, 26 puntos en una semana. Y no solo eso, sino que un 43% de los encuestados cree que hay mucha corrupción entre sus filas.

Por lo pronto, en el estudio ciudadano, la PDI fue la institución que más bajó. Carabineros alcanzó un 76% de aprobación, mientras que la institución mejor evaluada es bomberos con un 98%.

Además, el estudio reveló que la percepción de que la corrupción está muy extendida en el país llegando a un 89%, 19 puntos más que en 2015.

Abogado de Sergio Muñoz confirmó que no apelarán a prisión preventiva

Y en el mismo caso del exdirector Sergio Muñoz, su abogado, Juan Carlos Manríquez, afirmó este domingo que no apelarán a la prisión preventiva del expolicía porque -aseguró- que no quieren hacer gastar ningún minuto de tiempo a la fiscalía y lo tribunales. El profesional señaló que su cliente le pidió “ir de frente y asumir las responsabilidades personales, pero no las ajenas y menos sacrificarse por otros”.

Bancada del Partido Socialista califica de “extremadamente graves” las influencias de Hermosilla en nombramientos judiciales

A través de un comunicado, la bancada del Partido Socialista calificó de “extremadamente graves” la influencia que habría tenido el abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de jueves de la Corte Suprema y de Apelaciones. Esto a raíz de conversaciones de WhatsApp dadas a conocer por Ciper Chile, en las que se da cuenta de gestiones que habría hecho el profesional para influir en los nombramientos de los magistrados Jean Pierre Matus, ex militante del PS y que fue nombrado ministro de la Corte Suprema y de Antonio Ulloa, en la corte de Apelaciones de Santiago, ambos nombramientos hechos en 2021.

El comunicado señala que “si bien estos hechos apuntan a situaciones particulares, que no comprometen a todo el Poder Judicial, abre un espacio que permite que se socave nuestra institucionalidad, poniendo en cuestión la credibilidad y legitimidad del sistema democrático”.

Desde amplios sectores del mundo político han llamado a que se investigue a fondo este caso y que caiga quien caiga.

Ministra Jara “retoma” polémica por sueldos e insiste en que en Chile se debe pagar mejor

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara insistió en el programa Estado Nacional de TVN, en que debe haber mejores sueldos y aseguró que debe haber conciencia de que se debe distribuir mejor los frutos del país. En esa línea insistió en que debe haber mejores sueldos, retomando la frase de la polémica con Bernardo Larraín hace unos días cuando se enfrentaron en un seminario y le dijo “paguen mejor”.



Exsubsecretaria Paula Daza advierte por bajas cifras de vacunación en virus respiratorios

La exsubsecretaria Paula Daza, calificó de “graves” las bajas cifras de vacunación contra los virus respiratorios que este año registra la población de mayores de 60 años. En conversación con Radio Bío Bío, la exautoridad, señaló que en lo que va del año la cobertura apenas alcanza un 7,8% en influenza y un 10% en covid. Un primer cargamento de la vacuna contra el Covid llegó en noviembre del año pasado, siendo destinada exclusivamente para personas que pertenezcan a grupos de riesgo y hayan cumplido un año desde su última inoculación. Mayores de 60 años, lactantes, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas pueden acceder a las vacunas en los centros de atención primaria de salud.

Más de 6 mil personas evacuadas por inundaciones en Uruguay

Más de 6 mil personas fueron evacuadas por las inundaciones que se registraron este fin de semana en diversos puntos de Uruguay, siendo los más afectados los departamentos de Florida, San José y Durazno. Si bien, en algunos sectores se ha retomado cierta normalidad, la situación es que la mayoría de las personas afectadas, aún no pueden retornar a sus hogares por el exceso de agua.

Francia eleva estado de alerta al nivel máximo tras atentados en Rusia

El gobierno francés puso al máximo su nivel de alerta terrorista, tras el atentado de este viernes en Moscú que dejó centenares de muertos y heridos en un teatro. “Ante la reivindicación de responsabilidad por el Estado Islámico del atentado y las amenazas que pesan sobre nuestro país”, fue la principal razón que entregó el organismo y que publicó en su red social el primer ministro francés, Gabriel Attal. La decisión fue tomada luego de un consejo de seguridad, presidido por el presidente Emmanuel Macron.

En Ecuador asesinan a alcaldesa de San Vicente con estado de excepción vigente

La policía de Ecuador informó del asesinato de la alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente y del director de comunicaciones del municipio. Ambos fueron encontrados al interior de un vehículo con impactos de bala, en un barrio de la ciudad. Brigitte García, de 27 años, era la alcaldesa más joven de Ecuador y pertenecía al movimiento Revolución ciudadana que lidera Rafael Correa. Este asesinato se suma al de la concejala Diana Carnero, quien fue acribillada por desconocidos en plena calle y a luz del día. Este nuevo asesinato ocurre mientras el país continúa en estado de excepción decretado por el presidente Noboa luego de vivir hechos de extremada violencia desde el crimen organizado, orquestados desde las cárceles de Ecuador.