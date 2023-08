Académica Lucía Miranda vaticina “situación apocalíptica” con eventual triunfo de Milei en Argentina

Lucía Miranda Leibe, académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) e integrante de la red de politólogas, señaló que las derechas radicales y las extremas derechas surgen en contextos de combinación entre miedo e incertidumbre, sumada a la inconformidad con los valores democráticos debilitados.

“Los discursos radicales avanzan con este bombardeo de que ‘está hecho todo un desastre’, que no se puede progresar y que las estrategias extremas son la única ‘respuesta'”, reflexionó la académica en un nuevo capítulo de “Al Pan Pan” con Mirna Schindler. La investigadora se refirió así al liderazgo de Javier Milei en Argentina.

El resultado de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) sorprendió porque Milei aventajó a las dos grandes coaliciones que desde hace más de 20 años gobiernan el país. Milei fue el único que superó la barrera del 30% de los votos. Por detrás quedaron Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, con el 28%, y la coalición peronista, Unión por la Patria, con poco más del 27% en medio de una abstención de casi 30 puntos. Las elecciones generales serán el próximo 22 de octubre.

La académica Lucía Miranda sostuvo que lo que comunicacionalmente se vio con Vox en España, con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos, es lo que está haciendo Milei con sus propuestas “radicales y delirantes”, pese a que “mucha gente de la misma corriente, de extrema liberal o neoliberal, dice que es inviable o impracticable lo que este señor propone”.

Al conocerse los resultados de las PASO, Milei subió al escenario de “Libertad Avanza” y en su discurso hizo polémicas declaraciones contra el kirchnerismo y lo que califica como “la casta política parasitaria” del país. “Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Su máxima expresión es esa aberración llamada justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo”, sostuvo el candidato presidencial.

Miranda Leibe, doctora internacional en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, España, explicó que esa frase hace referencia a una máxima peronista, esgrimida en muchos discursos por Evita. “Ella siempre decía: ‘donde hay necesidad hay un derecho'”. En este sentido, planteó que la arremetida de Milei es una “afrenta directa al peronismo, que en este momento es su contrincante directo”.

Consultada por cuán viable es que Milei consiga efectivamente ganar las próximas elecciones presidenciales, la académica de la Flacso destacó que Patricia Bullrich, la líder de la principal coalición opositora argentina, Juntos por el Cambio (centroderecha), tiene muchas más posibilidades que Milei. Sin embargo, sabe que no hay nada dicho, sobre todo porque Milei es altamente popular en redes sociales, lo cual es difícil de medir. “Bullrich es una política que ha estado presente, tiene el apoyo de Macri y el electorado de derecha ve en ella la continuidad de un modelo con el que tenía satisfacción”, argumentó.

Dolarización de la economía

“El único que le puede poner fin a la inflación soy yo”, asegura Javier Milei. “¿De qué manera? Dolarizando la economía”, dice el economista que se califica como libertario y que, a la cabeza de “La Libertad Avanza”, lidera la carrera presidencial con más del 30% de los votos obtenidos en las primarias. Este resultado deja a Milei como el favorito de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, por delante de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y del actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Una de las principales promesas de campaña de Milei es dolarizar la economía para abandonar el devaluado peso argentino, demoler el Banco Central y pasar una “motosierra” por el gasto del Estado. “Cuando hablo de quemar el Banco Central no es una metáfora, lo quiero dinamitar, pero esto es literal. Es decir, hacerlo implosionar y que queden todos los escombros”, ha dicho Milei, cuyo plan es que el país deje de imprimir billetes y que todas las transacciones se hagan en dólares. Esas medidas, asegura, terminarían con las penurias de una gran parte de los argentinos que deben lidiar con una inflación interanual de 115% y una pobreza de casi 40%.

No obstante, según la profesora Lucía Miranda, cuando se habla de dolarización, también es lo que proponen todas las candidaturas, excepto la de Massa. “Cuando se habla de esto en Argentina, se piensa en una Argentina de los 90, con ese famoso uno a uno que permitía viajar al extranjero, ahorrar en dólares, etc., una movilidad de una clase media que claramente en este momento está en su peor momento por una serie de factores”, afirmó, junto con reiterar que ese imaginario no estaría bien reflejado por Milei. Así, recalcó que es el perfil de Bullrich, apoyada por Macri, lo que daría a entender que tiene más posibilidades.

¿Javier Milei = José Antonio Kast?

En un video viral en redes sociales, Milei presentó su plan de gobierno, que incluye cambios radicales como eliminar indemnizaciones por despido injustificado y hacer que la Educación Sexual Integral (ESI) deje de ser obligatoria. También propuso reducir ministerios, eliminando varios como Turismo, Cultura, Ambiente, Mujeres, Género, entre otros, y manteniendo solo ocho esenciales, con el objetivo de reducir el Estado. Su enfoque es “promover la libertad” y acabar con lo que considera el “curro” político. El video tuvo un gran impacto en TikTok con millones de vistas y miles de interacciones.

Esto, “es imposible”, criticó la académica Lucía Miranda, quien resaltó que “hay un par de anécdotas” en las que Javier Milei se ha retractado de sus propias propuestas. En diciembre del año pasado, el entonces diputado matizó sus dichos acerca de los beneficiarios de los planes sociales y pronunció un discurso más tolerante, en el cual remarcó que dichas personas serían víctimas de “este sistema inmundo populista”. A tono con sus nuevas expresiones más aplacadas de cara a las próximas elecciones presidenciales, el “liberal” se negó a llamarlos “planeros” y fundamentó su posición: “El tema de los planes sociales no se puede resolver instantáneamente”.

Según la profesora Miranda Leibe, “el nivel de reactividad social que puede llegar a ocurrir echando la gran cantidad de administrativos del Estado que él quiere hacer, le paralizaría el país en cinco segundos. Desde que asumiera, entrarían en paro. Sería imposible que pudiera avanzar dejando en la calle a una planta de administrativos tan grande, es inviable desde cualquier punto de vista”.

“Por más que hable de Libertad, es un misógino”

La académica Flacso también repasó el punto “soy liberal en todo, excepto con la autonomía física de las mujeres”, lo que a su juicio “es un clásico de misóginos y de economistas que saben perfectamente que las economías de los últimos siglos han logrado su plusvalía a base del trabajo no remunerado de la mujer”.

“No le conviene que las mujeres, en sus labores de cuidado, sean reconocidas, porque implica cambiar una perspectiva de explotación económica, en la cual se basa el capitalismo que es lo que él más defiende”, fustigó.

Por estas razones, si Milei llega a la Casa Rosada, “sería un golpe durísimo”. Para Lucía Miranda “es cosa de ver con la violencia que se presenta en entrevistas cuando su entrevistadora es una mujer”. Y añadió: “por más que hable de Libertad, es un misógino, y sería un embate muy duro”.

De acuerdo con la académica, la posibilidad de “recuperar” Argentina está “en proyectos más sensatos que busquen efectivamente el diálogo”. “Cuando tienes una derecha radical que se obstina al diálogo, no se puede gobernar, la gobernabilidad no avanza”, sentenció.

Y, remarcando que con una proporción altísima de desempleados públicos, a Milei “solo le quedaría aplicar la fuerza para reprimir las demandas”. En este sentido, “vaticino una situación apocalíptica, lo siento”, expresó la politóloga.

Kast y Milei, según la profesora Lucía Miranda, “responden a liderazgos en contextos de mucho descontento, sumado a la incertidumbre en términos económicos y sociales”. Ambos, mencionó, “se muestran como respuesta radical”. No obstante, apuntó que la clave está en la moderación.

Destacó que José Antonio Kast, antes de pasar a la primera vuelta, salió muy beneficiado, pero tras pedir la salida de la ONU e incluso cerrar la Flacso, “tuvo que hacer una readaptación del programa para poder pasar a segunda vuelta”.

“Cuando estas situaciones de descontento priman y vienen estas propuestas radicales que son inviables, demuestran que el proceso de encontrar soluciones a problemas sociales lleva tiempo y, como se lo dijeron a Boric, otra cosa es con guitarra. No te puedes salir de un sistema internacional o de lógicas porque quieres instaurar un cambio”, concluyó la académica.