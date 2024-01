Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “Luchamos cada día para no convertirnos en un narco-Estado”

Exactamente. Lo segundo es lo que lo hace sostenible. Si solo vienes con el palo, vas a seguir teniendo más de dos millones de jóvenes desempleados, los barrios seguirán sin servicios públicos, sin educación, sin atención médica, ni atención psicológica para las personas que han sido afectadas por la violencia. Ese también es un factor clave. Por eso siempre hablo de las dos cosas, seguridad y empleo. Y el gobierno tiene que trabajar en esas dos cosas simultáneamente.

Actualmente hay 178 rehenes en prisiones en todo el país. Usted dice que no negociará con grupos armados, ¿Qué va a hacer para tratar de liberar a estas personas?

No puedo dar detalles exactos de lo que vamos a hacer, pero estamos en comunicación constante con las fuerzas armadas y con la policía. Hemos establecido protocolos de seguridad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traer a esas personas a casa lo antes posible (…)

No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Y ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, y ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son sólo víctimas del sistema.

Tenemos un exceso de población penitenciaria de alrededor de 3.000 personas. El sistema no está equipado para esa cantidad de gente.

No puedes tener a una persona que cruzó una luz roja al lado de otro que violó a cinco mujeres o mató a tres. Es fundamental tener una correcta segmentación, separando a la gente según los crímenes que han cometido. También tienen que estar lejos de las zonas donde cometieron esos crímenes porque los líderes de los grupos terroristas tienen sus familias, sus milicias, sus operaciones, a pocas cuadras de la cárcel. No podemos seguir con un sistema como ese, claramente no ha funcionado y tenemos que cambiarlo.