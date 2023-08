McDonald’s en la zona cero de Santiago

Lo más hermoso es el letrero del McDonald’s de Plaza Italia o sea al lado de la ex o aun Fuente Alemana, un letrero que es como retráctil, igual que toda la fachada, o sea a los primeros encapuchados o lacrimógenas que aparezcan se van a activar los puentes levadizos y eso quedará como una fortaleza inexpugnable con sus mayonesas artificiales y sus bic-macs a buen recaudo.

Es la siempre desconcertante condición dialéctica de los humanos, que amamos lo que odiamos y odiamos lo que amamos, como nos cantaba el poeta Uribe. Yo no te como mucho esas cosas aunque no me desagradan, es que esos lugares con una imagen corporativa tan nítida me deprimen, me siento de nuevo en el colegio, como de uniforme, y no quiero formar parte de los clientes frecuentes ni menos ser el mejor empleado del mes.