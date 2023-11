La Kioto de Hermosilla & Quintanilla

Pero más allá del sistema de trabajo con que el abogado top lograba ganar la mayoría de sus casos, esta es una versión moderna y actualizada de la Kioto de 1992, cuando en vivo y en directo el entonces dueño de Megavisión dio a conocer las escuchas ilegales con que Piñera buscaba hacerle una trampa a Evelyn Matthei y dejó al descubierto la intervención de militares y políticos. El método Hermosilla –que tiene un aire de la serie de intriga de Netlfix How to get away with murder (Cómo defender a un asesino)– desnudó las fracturas éticas del poder en Chile.