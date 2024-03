Simce II medio: deuda urgente

Señor Director:

Los resultados del SIMCE 2023 ofrecen una noticia alentadora: los estudiantes alcanzan niveles de logro similares a los que tenían antes de Covid. Si bien los resultados todavía muestran mucho espacio para mejorar, al menos tranquiliza saber que están dando frutos los esfuerzos de tantas personas por reparar los aprendizajes no logrados producto de la pandemia. Es bueno saber que el reto no es inimaginable, sino similar al que teníamos desde hace unos años. Así, el desafío urgente siguen siendo nuestros adolescentes: 1 de cada 2 no logra leer al nivel esperado según el currículum. Esto pone paños fríos sobre el dato de que los adolescentes chilenos obtienen, desde hace unos años, los mejores puntajes de Latinoamérica en lectura en la prueba PISA, y nos recuerda que todavía estamos muy por debajo del promedio de países de la OECD. Uno de los objetivos de aprendizaje en lectura que resume lo declarado en el currículum nacional es leer comprensivamente para obtener información y recrearse. El SIMCE 2023 nos muestran que estamos en deuda con los adolescentes; y que apenas tenemos este y el próximo año para cumplirles nuestra promesa antes de que egresen del sistema escolar. Trabajemos juntos para lograrlo mientras aún hay tiempo.

Montserrat Cubillos

Directora CIMA

Facultad Educación UDD