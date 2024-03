Señor director:

En las últimas semanas, se ha discutido mucho en torno a cómo enfrentar la violencia en las barras de fútbol. El fútbol configura identidades, subjetividades y significados así como expresa y cataliza conflictos y problemáticas sociales. En ese contexto, la violencia no la fabrica el futbol, pero éste sí se transforma en el vehículo ideal de la violencia.

A ello se suman factores políticos y culturales tales como la carencia o insuficiencia de consecuencias concretas, reales y efectivas a los infractores y de responsabilidad de las instituciones deportivas organizadoras de los eventos, el fracaso de programas de intervención (como Estadio Seguro) y la conexión de barras con círculos políticos y de poder.

Cabe recordar que la violencia que actualmente se desata entre las barras de Universidad de Chile y Colo Colo nace de un episodio de robo de un lienzo por parte de éstos últimos y, por ende, se desata desde un nivel simbólico. Por ello, proponer acciones desde lo puramente conductual no ataca el problema de fondo, pues, para las barras, las personas pasan pero los significados quedan y luego serán encarnados por otros.

Las escasas medidas actuales resultarán superficiales mientras no se entienda y resignifiquen los supuestos a la base de la conducta de la barra. La prevención de la violencia en el deporte, así, pasa por abordar los significados a la base de los hechos y para ello es necesario, entre otras cosas, repensar el rol del deporte en la educación ciudadana. La solución más simple es promover sanciones y modificaciones legislativas. Es un camino relevante, pero no el único. Mientras no se aprecie que la violencia es un hecho cargado de sentido y un fenómeno multidimensional que, considerando la naturaleza social del ser humano, debe ser abordado de forma global en base a políticas educativas y sociales, difícilmente podremos avanzar.

Benito Urra Tobar

Dr. en Psicología Deportiva

Académico Escuela de Educación Física

Universidad Bernardo O’Higgins