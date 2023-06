Estado de Excepción y militarización en La Araucanía: ¿cuál es el objetivo final deseado?

¿Alguien puede concebir que los desafíos de La Araucanía se resolverían mediante la militarización de la 5 Sur? En realidad, la inseguridad de la carretera es un síntoma de una problemática mucho mayor y más compleja. No asumir esa dimensión de La Araucanía lleva a una sucesiva cadena de coyunturas donde se van adoptando medidas tácticas que, en sí mismas, no constituyen una estrategia global de solución. El día a día consume la visión interagencial que demanda el tema.

Como tratamos de señalar, todo esto es algo más que la vigilancia de la 5 Sur.

Las FF.AA. son un instrumento del Estado, no me cabe duda alguna que cumplirán la misión que el poder político les asigne, pero, como me señalara un experimentado estratega, no son el único recurso del que dispone el Estado, y se echa de menos la planificación que las integre en un plan que vaya más allá de los puntos de prensa.