Freno de mano al cambio climático

Muchas personas se preguntan por qué un país pequeño como Chile debe mitigar sus emisiones, si el CO2 proviene principalmente de países industrializados. La respuesta está en que nuestra huella de carbono per cápita se acerca a la de la Unión Europea y, a su vez, alcanzar la carbono neutralidad creará más crecimiento y empleo, respecto de mantenernos sin cambios. En el caso de la mitigación del metano y el carbono negro, trabajar en ellos nos permitirá generar beneficios locales rápidamente. Por lo tanto, no se trata de elegir qué mitigar, sino abordar ambos enfoques.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que el planeta ha entrado en una etapa de “ebullición climática”. El 2023, el calentamiento generado por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), combinado con el ciclo natural de “El Niño”, dio como resultado el año más cálido de la historia. Junio fue el mes de mayor temperatura desde que hay registro y algunos estiman que el planeta no ha experimentado este nivel de calor desde hace más de 125.000 años.

En Chile, los recientes incendios forestales afectaron una superficie siete veces por sobre el tamaño de Santiago y en Canadá causaron que todo el país respirara en promedio cuatro veces más contaminación que en la década anterior. En Estados Unidos, más de 60% de la población vive hoy bajo olas de calor riesgosas para la vida humana.

Este año, el planeta está acelerando su calentamiento más allá de lo proyectado para esta altura de la década y el objetivo de evitar los 1.5 grados de calentamiento establecido en el Acuerdo de París se ve más lejano. Sin embargo, esta meta aún es alcanzable, ¿cómo? Poniendo freno de mano a las emisiones de supercontaminantes climáticos como el carbono negro y el metano.

El metano es el segundo principal GEI en la atmósfera (después del CO2), su poder de calentamiento es 86 veces mayor que el del CO2. Lo alarmante es que su concentración ha aumentado casi un 300% y es responsable de cerca de la mitad del calentamiento global reciente. El carbono negro (u hollín), por su parte, tiene un efecto de calentamiento casi 3000 veces más potente que el dióxido de carbono, cuya concentración en la atmósfera ha aumentado en 50% desde la época preindustrial.

Muchas personas se preguntan por qué un país pequeño como Chile debe mitigar sus emisiones, si el CO2 proviene principalmente de países industrializados. La respuesta está en que nuestra huella de carbono per cápita se acerca a la de la Unión Europea y, a su vez, alcanzar la carbono neutralidad creará más crecimiento y empleo, respecto de mantenernos sin cambios. En el caso de la mitigación del metano y el carbono negro, trabajar en ellos nos permitirá generar beneficios locales rápidamente. Por lo tanto, no se trata de elegir qué mitigar, sino abordar ambos enfoques.

El 40% del metano proviene de la extracción de combustibles fósiles (gas natural, petróleo, entre otros) que, no solo dañan el clima por el CO2 que emiten, sino también por las fugas de este gas generadas durante la extracción. Mitigar 80% de las emisiones se puede lograr sin costo neto, pero no está siendo tomado en cuenta por las empresas productoras, las cuales prefieren extraer más, en vez de abordar las fugas. La International Energy Agency (IEA por sus siglas en inglés) estima que, si hubieran invertido solo el 3% de las utilidades del 2022, el problema estaría resuelto. Pero no lo hicieron y, por el contrario, se embolsaron los subsidios estatales a los combustibles, que en Chile fue de más de 1 punto del PIB. Un estudio de la ONG RMI publicado este mes indica que si el gas natural importado por los países supera una fuga de 0.2%, es peor para el clima que el uso del carbón. ¿Sabemos cuánta es la tasa de fuga de lo que importamos y usamos como “combustible de transición”?

Enfocarnos en la descarbonización y en mitigar metano conjuntamente, logrará reducir el doble de temperatura respecto de mitigar CO2 por sí solo y, cuando cada décima de calentamiento representa daños a las personas más vulnerables, esto sí importa, y mucho.