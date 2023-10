“Operación salvataje”: ¿es posible revertir el destino del Consejo?

Quedan solo once semanas para el plebiscito del 17 de diciembre. Los electores tendrán poco más de un mes para revisar el texto final que se entregará recién el 7 de noviembre. Todavía el pleno no ha terminado de votar artículos y enmiendas y exactamente desde el 4 de marzo –cuando recién se constituía la Comisión Experta– las encuestas indicaron que los ciudadanos se inclinaban por la opción “En contra”.

Lo anterior demuestra que este país parece estar condenado a la amnesia, al olvido, a la regresión permanente, a repetir los mismos errores y no aprender de su propia historia, como quedó demostrado en los 50 años del golpe de Estado. Y como en esa cinta genial protagonizada Jim Carrey, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos , los chilenos logramos conectarnos con algunas imágenes, con pequeñas señales, que vuelven a recordarnos una y otra vez nuestra propia historia.

Y, por supuesto, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores , y hemos podido observar jugadas magistrales, que más allá del resultado del 17D permiten a algunas figuras de la política lograr ganancias significativas. Lo de Evelyn Matthei es notable, porque esta coyuntura le permitió dar inicio oficial a su campaña presidencial, sacándole no solo una ventaja clave a José Antonio Kast, sino que, además, logró –insospechadamente– el respaldo del mundo de la centro y centroizquierda, con el guiño del aborto y los ataques de ese hombre de extrema derecha que anda amenazando con fusilar a medio Chile.

En el oficialismo, pese a apoyar la operación, han sido mucho más cautelosos. Aunque quieren una nueva Constitución y están conscientes de que no podrá haber otro proceso, saben que un texto con el sello del conservadurismo no será del agrado de sus electores. De ahí que, si bien ha sido la propia Michelle Bachelet –la líder indiscutida de la centroizquierda, hoy por hoy– quien ha hecho un llamado al rescate, y Paulina Vodanovic es parte de las conversaciones con RN y la UDI, en caso de un triunfo holgado del “En contra” no serán tan salpicados, considerando que han ejercido el voto minoritario en todos los capítulos y enmiendas que están generando un rechazo transversal.