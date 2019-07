Los días negros del intendente: crisis del agua en Osorno golpea a Jürgensen por errores en su gestión

Los llamados a terminar con la concesión a ESSAL (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos) marcaron la histórica protesta de la noche del jueves, cuando los osorninos salieron masivamente a las calles para expresar su indignación por el corte de agua indefinido que partió el pasado 11 de julio.

En la marcha también hubo llamados a que las autoridades de la región asuman sus responsabilidades políticas en el caso, y uno de los mencionados directamente es el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen.

El militante RN y ex diputado en el período 1994-1998 ha sido uno de los rostros del Gobierno para enfrentar la crisis, pero la evaluación ciudadana de su accionar es cada vez más crítico, conforme pasan los días y no hay una salida a la emergencia.

“La principal demanda es que renuncie el intendente y que Essal pierda la concesión. Obviamente el agua tiene que ser estatal”, dijo en la manifestación de ayer la vocera de la Asamblea Ambiental Osorno, María Barrera, según informó Radio Bío Bío.

La dirigenta acusó que las autoridades se reúnen principalmente para las cámaras y no para ayudar a los habitantes de la comuna.

Toda la responsabilidad a ESSAL

Sin embargo, la explicación del Gobierno es distinta. Según el Ejecutivo, toda la responsabilidad es de Essal, compañía a la que acusan derechamente de mentir a la autoridad. El mismo Jürgensen lo ha expresado así en Twitter: “#Osorno sigue en emergencia por culpa de la Sanitaria!”, escribió esta mañana en la red social.

En declaraciones radiales, Jürgensen se ha declarado “indignado como osornino e intendente”, pero en redes sociales se han multiplicado las críticas en su contra. Lo acusan de ser “vocero de Essal” y también le imputan responsabilidad por el bochorno que representó la visita del Presidente Sebastián Piñera el miércoles a la zona y cuando juntos dieron por superada la emergencia. “Agradecemos la visita del Pdte @sebastianpinera, por acompañarnos en la crisis en #Osorno y dirigirnos en el Plan de Solución”, tuiteó en esta oportunidad, respecto a una solución que los osorninos ven aún muy lejos. De hecho, hoy viernes aseguró que la situación "no aguanta más".

También hay cuestionamientos a algunas de sus declaraciones, como cuando señaló que el color azul del agua que sale de la llave en los hogares es por “manipulación domiciliaria”. “Intendente @HarryJurgensen debe aclarar sus graves dichos. Es una falta de respeto a todos los osorninos (…) Estas declaraciones en nada ayudan a superar la crisis”, se quejó el diputado socialista, Fidel Espinoza.

Además, ayer jueves, la administradora municipal de Osorno, Karla Benavides manifestó su molestia ante las autoridades gubernamentales debido a la mínima comunicación que han mantenido con el municipio y la cancelación de un Comité de Emergencia. “Impresentable. En esta gobernación no está el intendente, no están las autoridades (...) Resulta que llegamos como municipalidad a pedir las explicaciones para dárselas a las personas y tomar las medidas necesarias para entregar agua y no se presentaron", aseguró.

En cuanto a la restitución del servicio, Jurgensen informó que este viernes se espera que comience la recuperación de estanques y mañana, también en el Centro, Ovejeria, Rahue Bajo y Franke, la normalidad exigida. "El problema que tiene Essal es que hoy día está produciendo relativamente poco. El problema inentendible es que no preparó la planta cuando se cambió el material filtrante, no preparó el resto de la planta para una producción normal", sostuvo.

En paralelo, el gobierno regional continúa con la repartición de miles de litro de agua embotellada y millones de litros en camiones.